"Hülya Avşar sokak ortasında soyunurdu ben de..." Yalçın Dümer'den yıllar sonra gelen Hülya Avşar itirafı bomba! Ortalık karıştı

Bir dönemin jönlerinden biri olan Yalçın Dümer, Hülya Avşar hakkında yaptığı itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü. 1990 yapımı Hasan Boğuldu adlı filmde başrol paylaştığı Hülya Avşar hakkında konuşan Dümer, canlı yayında çok konuşulacak bir itirafa imzasını atarak "Hülya soyunurdu ben de perde tutardım" deyince olay oldu. İşte Dümer'in o sözleri...
Bir dönemin aranan yüzlerinden biri olan Yalçın Dümer, zaman zaman yaptığı açıklamalarla magazin gündemine geliyor.
1990 yapımı 'Hasan Boğuldu' filminde Hülya Avşar ile başrol oynayan Yalçın Dümer katıldığı yayında ilginç sözlere imza attı.
Dümer yayında setlerde günümüzde oldukça konforlu olan oyunculara dair konuşurken kendi yaşadıklarını da anlattı.