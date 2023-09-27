"Hülya Avşar sokak ortasında soyunurdu ben de..." Yalçın Dümer'den yıllar sonra gelen Hülya Avşar itirafı bomba! Ortalık karıştı

Bir dönemin jönlerinden biri olan Yalçın Dümer, Hülya Avşar hakkında yaptığı itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü. 1990 yapımı Hasan Boğuldu adlı filmde başrol paylaştığı Hülya Avşar hakkında konuşan Dümer, canlı yayında çok konuşulacak bir itirafa imzasını atarak "Hülya soyunurdu ben de perde tutardım" deyince olay oldu. İşte Dümer'in o sözleri...