Hülya Avşar kostümü ayrı kalça dansı ayrı konuşuldu! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Avşar kızı sosyal medyanın gündeminde...

Hadise bikinili pozlarıyla 'geri döndü' dedirtiyor! Kaan Yıldırım'la ilişkisini noktalayan Hadise yaz sezonunu açtı. Pandemi kısıtlamalarının kalkması ve sıcak günlerin gelmesi ile soluğu tatilde alan isimlerden biri deünlü şarkıcı Hadise. Aşk hayatı, sosyal medya paylaşımları, kısacası attığı her adımla magazin gündemine adını yazdırmayı başaran Hadise bu kez de bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi. Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladıktan sonra giyim tarzını değiştiren Hadise bikinili pozlarıyla sosyal medyada, 'Kaan gitti, Hadise geri döndü' dedirtti.
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, bu kez sahne kostümü ve kalça dansıyla konuşuldu.
Ünlü şarkıcı, geride bıraktığımız akşam Alanya'da bir otelde sevenleriyle buluştu. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Avşar, konserden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Sırt, göğüs ve bacak dekolteli bir kostümle sahne alan Avşar kızı, konser sırasında yaptığı kalça dansını yayınladı.