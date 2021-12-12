Hülya Avşar kasığına kadar uzanan yırtmacıyla boy gösterdi! Transparan elbisesi olay oldu gören dönüp bir daha baktı
Hülya Avşar kasığına kadar uzanan yırtmacıyla boy gösterdi! Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, bu akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren şarkıcı, bu kez iddialı sahne kostümüyle konuşuldu. Kasığına kadar uzanan yırtmaçlı ve transparan elbisesiyle boy gösteren Avşar, sosyal medyaya damga vurdu. Avşar kızının iddialı kostümü sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o elbisesi...
12.12.2021 01:13
- Son Güncelleme: 12.12.2021 01:18
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!
Çok sayıda internet kullanıcısı tarafından yoğun gören görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Hülya Avşar'a beğeni yağdırarak "Çok güzel kadın", "Yıllara meydan okuyor" yorumlarında bulundu.