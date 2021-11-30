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Hülya Avşar kalça ve sırt gözleri şaşı etti 'sesi olmayınca dikkati sırta ve kalçaya vermiş!' Dekolte ama ne dekolte

Hülya Avşar sahneler bir döndü pir döndü... Son günlerde eski aşkı Tanju Çolak ve Gülben Ergen'le atışmasıyla gündeme gelen Hülya Avşar uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Bir gazinoda sahne alan 58 yaşındaki Hülya Avşar öyle bir kıyafet tercihi yaptı ki gözler şaşı kaldı. Kalçasına kadar olan sırt dekoltesi ve göğüs dekoltesiyle sahneye çıkan Hülya Avşar'ı beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de var.

30.11.2021 08:47 - Son Güncelleme: 30.11.2021 08:50
Hülya Avşar kalça ve sırt gözleri şaşı etti ’sesi olmayınca dikkati sırta ve kalçaya vermiş!’ Dekolte ama ne dekolte

İddialı pozları ile genç kızlara taş çıkaran 58 yaşındaki Hülya Avşar 3 yıl aradan sonra sahnelere döndü. Bir gazinoda sahne alan Avşar Kızı, derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı.

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Hülya Avşar kalça ve sırt gözleri şaşı etti ’sesi olmayınca dikkati sırta ve kalçaya vermiş!’ Dekolte ama ne dekolte

Pandemiden dolayı sahneye ara veren Hülya Avşar, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluştu. Bir gazinoda sahneye çıkan Avşar Kızı iddialı tulumuyla sahneye damga vurdu.

Hülya Avşar kalça ve sırt gözleri şaşı etti ’sesi olmayınca dikkati sırta ve kalçaya vermiş!’ Dekolte ama ne dekolte

Gecede derin sırt dekolteli elbise giyen Avşar, Türk Sanat müziği şarkılarından oluşan repertuvarıyla konuklara müzik ziyafeti çekti. Rus, Arap ve Azeri misafirlerin yoğun olduğu gecede şampanya trafiği yaşandı.

Hülya Avşar kalça ve sırt gözleri şaşı etti ’sesi olmayınca dikkati sırta ve kalçaya vermiş!’ Dekolte ama ne dekolte

Avşar, sahneye art arda şampanya gönderen misafirlerine "Ben böyle şımartılmaya alışkın değilim. İlk defa sahneme şampanya kabul ediyorum.

Hülya Avşar kalça ve sırt gözleri şaşı etti ’sesi olmayınca dikkati sırta ve kalçaya vermiş!’ Dekolte ama ne dekolte

Demek racon buymuş, hepinize çok teşekkür ediyorum" diyerek gece boyunca 200 şişe şampanya kabul etti.

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