Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu eriyor! Son haliyle şaşırtan Zehra Çilingiroğlu'na bakın!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu son haliyle 'bir deri bir kemik kalmış' dedirtti. Geçtiğimiz aylarda Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan ayrılan ve kalbi boş olan Zehra arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi tercih ediyor. Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takılan Çilingiroğlu, aşk hayatının yanı sıra tarzıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken Hülya Avşar'ın kızı, son haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

29.03.2021 11:28 - Son Güncelleme: 29.03.2021 11:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





