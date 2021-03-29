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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu eriyor! Son haliyle şaşırtan Zehra Çilingiroğlu'na bakın!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu son haliyle 'bir deri bir kemik kalmış' dedirtti. Geçtiğimiz aylarda Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan ayrılan ve kalbi boş olan Zehra arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi tercih ediyor. Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takılan Çilingiroğlu, aşk hayatının yanı sıra tarzıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken Hülya Avşar'ın kızı, son haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

29.03.2021 11:28 - Son Güncelleme: 29.03.2021 11:30
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu eriyor! Son haliyle şaşırtan Zehra Çilingiroğlu'na bakın!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu eriyor! O magazin dünyasının ünlü çocuklarından... Doğumundan itibaren attığı her adım annesi Hülya Avşar gibi takip ediliyor. Bir süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılan Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu eriyor! Son haliyle şaşırtan Zehra Çilingiroğlu'na bakın!

Tek başına AVM'ye gelen Zehra, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Alışveriş sonrasında meydan katında bulunan bir restoranda kız arkadaşlarıyla bir araya gelen Çilingiroğlu, alışveriş sonrasında yorgunluğunu atıp arkadaşlarıyla uzun süre sohbet etti.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu eriyor! Son haliyle şaşırtan Zehra Çilingiroğlu'na bakın!

Zehra Çilingiroğlu'nun siyahlar içindeki şıklığı ve ayrıca verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmadı.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu eriyor! Son haliyle şaşırtan Zehra Çilingiroğlu'na bakın!
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu eriyor! Son haliyle şaşırtan Zehra Çilingiroğlu'na bakın!