Hülya Avşar hakkında şok eden gerçek! Bugün doğum günü olan Hülya Avşar bakın kaç yaşına girdi...
Hülya Avşar,1982 yılında bir gazetenin düzenlediği güzellik yarışmasında adını duyurdu. Kraliçe seçilen Hülya Avşar, tacını aldıktan iki gün sonra yarışmanın kuralları gereği sakladığı gerçekle Kraliçe unvanını geri verdi. İşte tam o günden bu güne Hülya Avşar magazin gündeminden hiçbir zaman düşmedi. Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden 21 yaşında bir kız evladı olan Hülya Avşar'ın bugün doğum günü. Hayranları Hülya Avşar'ın kaç yaşında olduğunu merak ediyor. İşte Hülya Avşar'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları...
HÜLYA AVŞAR KİMDİR?
Balıkesir Edremit'te, Celal ve Emral Avşar'ın ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Avşar, Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldu. Orta öğrenimini tamamlamasının ardından okumaya devam etmeyen ve 1979'da Mehmet Tecirliadlı bir mühendislik ögrencisiyle evlenen, ancak evliliği kısa süren Avşar, henüz 16 yaşındayken hamile olmasına rağmen ayrılık kararı aldı. Anne tarafından Balıkesir'li olan Hülya Avşar'ın baba tarafı Ardahan/Hasköy'lüdür.
1981 yılında boşanmasının hemen ardından İstanbul'a taşınan ve 1983 yılında katıldığı, Bulvar Gazetesi tarafından düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birincilik alan, ancak yarışmanın ertesi günü, Tecirli ile yaptığı evliliği ve boşanması bir gazetede yazılınca, kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle tacı geri alınan Avşar, çeşitli reklam filmlerinde boy göstermeye başladı.
Yaşamında dönüm noktası olan 1983 yılında, "Haram" filmi ile oyunculuk kariyerine ilk adımı atan ve daha sonra, 1984 yılında ikinci filmi Tutku'da oynayan Avşar, 1985'te batağa batırılan bir kızı canlandırdığı, "Tele Kızlar"da oynadı.
1987 yılında "Alamancının Karısı" ve "Bir Kırık Bebek" çektiği filmlerin ardından, 1989 yılında, Sinema Yazarları Derneği'nin düzenlediği yarışmada "en iyi kadın oyuncu" seçilen, "Fazilet" ve "Öğretmen Zeynep" filmlerinde rol alan Avşar, 1990'da başrolü Yaman Okay ile paylaştığı "Benim Sinemalarım"daki rolüyle, 9. Uluslararası Tahran Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü aldı.
Aynı yıl çevirdiği "Hasan Boğuldu"da Avşar, Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı ve Cem Özer ile başrolü paylaştığı, 1993yapımı "Berlin in Berlin" filmdeki rolüyle Uluslararası Moskova Film Festivali'nde "en iyi kadın oyuncu" ödülünü alarak, yurt dışında düzenlenen bir festivalde ödül alan tek Türk kadın sinema sanatçısı oldu.
Bu filmiyle, Kültür Bakınlığı'ndan Sinema Başarı Ödülü, ve Sinema Yazarları Derneği'nden "en iyi 5. film" ödülünün de sahibi olan ve 1995 yılında Mehmet Aşlantuğ ile, evlilik ve aşk ilişkilerinde mutlu olamayan bir kadının öyküsünün işlendiği, "Bir Kadının Anatomisi" adlı filmde oynayan Avşar,1999 yapımı Salkım Hanım'ın Taneleri filminde büyük beğeni topladı.
Çektiği filmlerle şöhretin basamaklarını hızla tırmanan ancak bununla yetinmeyen Avşar, şarkıcılığın ardından, program sunuculuğuna ve tiyatroculuğa da başladı.
1980'lerin sonunda müzik hayatına adım atan Avşar, assolist olarak sahnelerde yerini aldı. Müzik eğitimi aldıktan sonra yurtiçi ve yurtdışı konserleri veren Avşar,1988 yılında çıkardığı Herşey Gönlünce Olsun albümünün ardından, 1990'daHatırlarmısın, 1991'de Hülya Gibi, 1993'te Dost musun Düşman mı, 1995'te Yarası Saklım, 1999'da Hayat Böyle, 2000'de Sevdim ve 2002'de de, Aşıklar Delidir adında albümlere imzasını atan Avşar, 2000 yılında, Kral TV tarafından düzenlenen yılın müzik ödüllerinde, en iyi kadın şarkıcı ödülünün sahibi oldu. Barış Manço'nun anısına hazırlanan karışık albümde, Zalim Sultan'ı okudu.