Hülya Avşar hakkında en çok merak edilen sırrın perde arkası ortaya çıktı! Göğsünün altından karnına doğru dövmesi...

· Dövmeyi çok seven Avşar kızının 13 tane dövmesi olduğunu da not düşeyim.



· Ünlü sanatçı, klostrofobisi (kapalı alan korkusu) olduğu için asla asansör kullanmazmış. 15-20 kat çıkması gerekse bile merdiveni tercih edermiş.