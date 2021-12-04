Hülya Avşar hakkında en çok merak edilen sırrın perde arkası ortaya çıktı! Göğsünün altından karnına doğru dövmesi...
Son günlerde eski aşkı Tanju Çolak ve Gülben Ergen'le atışmasıyla gündeme gelen Hülya Avşar uzun bir aradan sonra sahnelere geri dönmüş ve derin dekoltesiyle çok konuşulmuştu. Avşar Kızı, her daim magazin gündeminde kendisine ye bulan bir isim. Her şey gözler önünde yaşasa da onun da bilinmeyenleri var. Hülya Avşar hakkındaki bu gerçekler sizi çok şaşırtacak.
Pandemiden dolayı sahneye ara veren Hülya Avşar, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluştu. Bir gazinoda sahneye çıkan Avşar Kızı iddialı tulumuyla sahneye damga vurmuştu. Her zaman magazin gündeminde kendisine yer bulan Hülya Avşar'ın bilinmeyenleri herkesi şaşırttı.
Hürriyet'in haberine göre; İbrahim Tatlıses tarafından adına şarkılar yazılan, sinemanın mavi gözlü güzeli Hülya Avşar'ın sektöre girişi, güzellik yarışmasıyla olmuş. Bulvar Gazetesi'nin 1983 yılında düzenlediği yarışmada birinci olan Avşar'ın daha önce evlendiği ortaya çıkınca tacı elinden alınmış.
· Unutanlar için; Hülya Avşar, ilk evliliğini 1982 yılında henüz 16 yaşındayken Mehmet Tecirli ile yapmış.
· Sinemaya "Haram" filmiyle adım atan Hülya Avşar, başrolü Kadir İnanır'la paylaştığı "Yabancı" filminin çekimleri sırasında da ölümden dönmüş. Silahla vurulma sahnesinde karnında kırmızı boyanın olduğu torba uzaktan kumandalı fünyeyle patlatılacak, Avşar bembeyaz gelinliği içinde kanlar içinde kalacakmış. Ancak set çalışanı barutu olması gerekenden fazla koyunca, sanatçı karnından ağır şekilde yaralanmış. Kadir İnanır tarafından apar topar hastaneye kaldırılan Avşar, 9 saat süren ameliyat sonrası günlerce yoğun bakımda tutulmuş. Karnında boydan boya uzayan yara izini ilerleyen zamanda dövmeyle kapatmış.