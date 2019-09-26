Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkında şok açıklamada bulundu: O işi de bitirdim!
Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'nun biten ilişkisi hakkında yaptığı yorum magazin gündemine bomba gibi düştü. Tarabya'da yürüyüş yaparken objektiflere takılan 55 yaşındaki Hülya Avşar, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Avşar kızı, geçtiğimiz Temmuz ayında Seda Sevin ile ayrılan Kaya Çilingiroğlu hakkında bakın neler söyledi...
26.09.2019 18:08
- Son Güncelleme: 26.09.2019 18:08
Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisi Seda Sevin ile ayrılığı hakkında yaptığı yorumla çok konuşuldu. Hülya Avşar dün Tarabya'da yürüyüş yaparken görüntülendi.
Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Avşar, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Eski eşi Kaya Çilingir hakkında konuşan Avşar, Kaya çok şeker, onunla çok eğleniyorum. O da benimle eğleniyor ama o göstermiyor.
"O İŞİ DE BİTİRDİM"
Çilingiroğlu'nun Seda Sevin'le ilişkisinin kıskançlık yüzünden bittiği hatırlatınca ünlü şarkıcı; O iş de bitirdim, operasyon tamam. Sıra sıradakinde, teker teker… Biraz ara veriyorum ondan sonra yeter diyorum.' esprisini yaptı.
Uzun zamandır yalnız olan Avşar yeni bir ilişkiye başlamayacağını da şu sözlerle dile getirdi," İlişkiler çok çabuk bitiyor, onun için ilişkiye girmiyorum."
İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ
MELEK BAYKAL - ZAFER ERGİN