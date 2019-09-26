Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkında şok açıklamada bulundu: O işi de bitirdim!

Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Avşar, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.



Eski eşi Kaya Çilingir hakkında konuşan Avşar, Kaya çok şeker, onunla çok eğleniyorum. O da benimle eğleniyor ama o göstermiyor.