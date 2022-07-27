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Haberler Magazin Hülya Avşar dekoltesi göbeğine, yırtmacı kasığına kadar uzanan elbisesiyle boy gösterdi! Herkes onu konuştu! Yatak pozu olay olmuştu

Hülya Avşar dekoltesi göbeğine, yırtmacı kasığına kadar uzanan elbisesiyle boy gösterdi! Herkes onu konuştu! Yatak pozu olay olmuştu

Her paylaşımıyla gündeme gelen ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, son olarak yatak pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmişti. Avşar, şimdi ise sahne kostümüyle çok konuşuldu. Dekoltesi göbeğine, yırtmacı kasığına kadar uzanan elbisesiyle sahne alan Avşar, konser pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem olurken iddialı elbisesi çok konuşuldu. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medyaya damga vuran pozları...

27.07.2022 01:20 - Son Güncelleme: 27.07.2022 01:43
Hülya Avşar dekoltesi göbeğine, yırtmacı kasığına kadar uzanan elbisesiyle boy gösterdi! Herkes onu konuştu! Yatak pozu olay olmuştu

Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli büstiyeriyle iddialı pozlarını sergileyen Hülya Avşar, son olarak yatak paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hülya Avşar dekoltesi göbeğine, yırtmacı kasığına kadar uzanan elbisesiyle boy gösterdi! Herkes onu konuştu! Yatak pozu olay olmuştu

Avşar, şimdi ise sahne kostümüyle çok konuşuldu. Bir mekanda sevenleriyle bir ataya gelen ünlü şarkıcı, dekoltesi göbeğine, yırtmacı kasığına kadar uzanan elbisesiyle sahneye çıktı.

Hülya Avşar dekoltesi göbeğine, yırtmacı kasığına kadar uzanan elbisesiyle boy gösterdi! Herkes onu konuştu! Yatak pozu olay olmuştu

Dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşatan Avşar, konser pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Hülya Avşar dekoltesi göbeğine, yırtmacı kasığına kadar uzanan elbisesiyle boy gösterdi! Herkes onu konuştu! Yatak pozu olay olmuştu

Avşar, konser pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Hülya Avşar dekoltesi göbeğine, yırtmacı kasığına kadar uzanan elbisesiyle boy gösterdi! Herkes onu konuştu! Yatak pozu olay olmuştu

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcının pozlarına beğeni yağdırırken bir kısmı Avşar kızını fazla iddialı bularak eleştirdi.

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