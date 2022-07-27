Hülya Avşar dekoltesi göbeğine, yırtmacı kasığına kadar uzanan elbisesiyle boy gösterdi! Herkes onu konuştu! Yatak pozu olay olmuştu
Her paylaşımıyla gündeme gelen ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, son olarak yatak pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmişti. Avşar, şimdi ise sahne kostümüyle çok konuşuldu. Dekoltesi göbeğine, yırtmacı kasığına kadar uzanan elbisesiyle sahne alan Avşar, konser pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem olurken iddialı elbisesi çok konuşuldu. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medyaya damga vuran pozları...
27.07.2022 01:20 - Son Güncelleme: 27.07.2022 01:43
Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli büstiyeriyle iddialı pozlarını sergileyen Hülya Avşar, son olarak yatak paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekmişti.