Hülya Avşar bikiniyi çekti teknede coştu o anlar sosyal medyayı salladı! Sinan Akçıl 'en seksi kadın' demişti bomba görüntü!
Hülya Avşar bikiniyi çekti teknede coştu o anlar sosyal medyayı salladı! Sinan Akçıl 'en seksi kadın' demişti bomba görüntüyle Hülya yine gündemde. Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen ünlü isimlerden olan Sinan Akçıl, Hülya Avşar hakkında yaptığı yorumla dikkat çekerken, Avşar kızı ise teknede verdiği bikinili görüntüyle yine adından söz ettirmeyi başardı. 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın Instagram paylaşımı sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.
15.08.2022 17:44 - Son Güncelleme: 15.08.2022 18:11
Hülya Avşar bikiniyi çekti teknede coştu o anlar sosyal medyayı salladı! Sinan Akçıl 'en seksi kadın' demişti o görüntü gündeme bomba gibi düştü.
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Sinan Akçıl, bir organizasyonda konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, Türkiye'nin en seksi kadınının Hülya Avşar olduğunu söyledi. Akçıl, "Giydiği kıyafetlerle kendisini seksi göstermeye çalışan kadınların yanı sıra, bir sakız hareketiyle seksi olduğunu ispatlayan tek kadın Hülya Avşar"dır" diye konuştu.
Yeni şarkısını teknede söylerken video çektiren 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın bikinili hali kısa sürede gündem oldu.