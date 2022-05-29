Hülya Avşar bikini sezonunu açtı pozları olay! "Z kuşağı beni yakalasın" demişti görenler dönüp bir daha baktı: "Cazibeli kadın..."
Hülya Avşar bikini sezonunu açtı pozları olay! "Z kuşağı beni yakalasın" demişti görenler dönüp bir daha baktı, Avşar kızı için sosyal medyada, "Cazibeli kadın, yapacak bir şey yok" yorumları yağdı. Attığı her adımla magazin gündemine bomba gibi düşen 58 yaşındaki Hülya Avşar, TikTok'a merak sardı. Siyah bikinisiyle dans ettiği anları paylaşan Hülya kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.
AVŞAR KIZI SEZONU AÇTI
Hülya Avşar bikini sezonunu açtı pozları olay! "Z kuşağı beni yakalasın" demişti, Hülya Avşar'ın bikinili halini görenler dönüp bir daha baktı, "Cazibeli kadın" yorumu yeniden gündem oldu.
58 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla adından söz ettiren Hülya Avşar TikTok'ta da artık aktif. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hülya Avşar siyah bikinili hallerini TikTok'tan paylaştı. Avşar'ın pozu kısa sürede gündem oldu.
"Z KUŞAĞI BENİ İSTİYORSA..."
Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde dijitalde yaptığı işlerle ilgili sorulara yaptığı vermişti.
Muhabirlerin "YouTube'da da videolarınızı atmaya başladınız tekrardan, gündelik paylaşımlarınız. O nasıl gidiyor?" sorusuna Avşar "3 bölüm yayınlandı, o da çok iyi gidiyor. Tam da yerini buldu dijitalde, sosyal medyaya biraz önem veriyorum hatta TikTok'ta da bir şeyler yapmaya başladım. 'Z kuşağını yakalayayım' gibi bir amacım yok ama onlar beni istiyorlarsa yakalayabilirler ama ben onlara gidebileceğimi düşünmüyorum. Dijitale bayağı yüklü girdim" diyerek yanıt vermişti.