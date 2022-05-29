Hülya Avşar bikini sezonunu açtı pozları olay! "Z kuşağı beni yakalasın" demişti görenler dönüp bir daha baktı: "Cazibeli kadın..."

Muhabirlerin "YouTube'da da videolarınızı atmaya başladınız tekrardan, gündelik paylaşımlarınız. O nasıl gidiyor?" sorusuna Avşar "3 bölüm yayınlandı, o da çok iyi gidiyor. Tam da yerini buldu dijitalde, sosyal medyaya biraz önem veriyorum hatta TikTok'ta da bir şeyler yapmaya başladım. 'Z kuşağını yakalayayım' gibi bir amacım yok ama onlar beni istiyorlarsa yakalayabilirler ama ben onlara gidebileceğimi düşünmüyorum. Dijitale bayağı yüklü girdim" diyerek yanıt vermişti.