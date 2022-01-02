Hülya Avşar beline kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Dekolteli elbisesiyle paylaştı gören dönüp bir daha baktı
Hülya Avşar beline kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, son dönemlerde sahnede tercih ettiği kostümlerle sık sık adından söz ettirmişti. Yılbaşı akşamı sahne alan şarkıcı, yine iddialı bir tercih de bulundu. Yırtmacının ve göğüs dekoltesinin derinliğini arttıran Avşar'ın elbisesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte vücudunu saran siyah elbisesiyle boy gösteren Hülya Avşar'ın çok konuşulan sahne tarzı...
02.01.2022 01:46
- Son Güncelleme: 02.01.2022 01:47
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, geçen günlerde jartiyerli elbisesi ile sahne almış ve uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti.
Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar, iddialı sahne kostümlerine bir yenisini daha ekledi.