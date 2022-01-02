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Hülya Avşar beline kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Dekolteli elbisesiyle paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Hülya Avşar beline kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, son dönemlerde sahnede tercih ettiği kostümlerle sık sık adından söz ettirmişti. Yılbaşı akşamı sahne alan şarkıcı, yine iddialı bir tercih de bulundu. Yırtmacının ve göğüs dekoltesinin derinliğini arttıran Avşar'ın elbisesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte vücudunu saran siyah elbisesiyle boy gösteren Hülya Avşar'ın çok konuşulan sahne tarzı...

02.01.2022 01:46 - Son Güncelleme: 02.01.2022 01:47
Hülya Avşar beline kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Dekolteli elbisesiyle paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, geçen günlerde jartiyerli elbisesi ile sahne almış ve uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti.

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Hülya Avşar beline kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Dekolteli elbisesiyle paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar, iddialı sahne kostümlerine bir yenisini daha ekledi.

Hülya Avşar beline kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Dekolteli elbisesiyle paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Yılbaşı akşamı konser veren Avşar kızı, yine iddialı bir tercih de bulundu. Şarkıcı, derin göğüs dekolteli ve beline kadar uzanan yırtmaçlı siyah elbisesiyle boy gösterdi.

Hülya Avşar beline kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Dekolteli elbisesiyle paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Yırtmacının ve göğüs dekoltesinin derinliğini arttıran Avşar, sosyal medyada konserinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Hülya Avşar beline kadar uzanan yırtmacıyla gündemde! Dekolteli elbisesiyle paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Avşar'ın paylaşımlarına büyük ilgi gösterdi. Öte yandan Avşar kızının yorumlara kapattığı paylaşımları birçok magazin sayfası tarafından da yayınlandı.

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