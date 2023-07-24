Hülya Avşar açtı ağzını yumdu gözünü "Sopalarım bana derse haddini bilmeli" Mustafa Sandal Uzi tartışmasına o da katıldı
Ağrı konserine Business Class uçmadığı için katılmadığı iddia edilen rapçi Uzi, sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak hakkında çıkan haberlere yanıt vermişti. Asıl sebebin Mustafa Sandal'dan sonra çıkmak olduğunu söyleyen Uzi, "Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın" ifadelerini kullanmıştı. Sonrasında Mustafa Sandal'dan da yanıt gecikmemişti. Bu tartışmaya Hülya Avşar da dahil oldu. İşte detaylar...
Uzi-Mustafa Sandal kavgasına Hülya Avşar da dahil oldu...
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen festivalde stadyumda sahneye çıkan Mustafa Sandal, Zara ve Kadr, binlerce kişiye şarkılarını söyledi. Konseri katılması planlanan rapçi Uzi ise konserde yer almadı.
Ünlü rapçi ise sosyal medyada yaptığı açıklamada sebebin bu olmadığını söyledi. Uzi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Birazdan bize kesilmiş ekonomi biletlerini paylaşacağım kabul etmiş miyiz etmemiş miyiz. Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın.
Sene 2023, kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal'ı konuşsaydınız neden bu devirde hala son sahneye çıkmak istiyor diye"
MUSTAFA SANDAL'DAN JET YANIT
Sandal, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta şunları söyledi: "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz.