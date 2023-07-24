Hülya Avşar açtı ağzını yumdu gözünü "Sopalarım bana derse haddini bilmeli" Mustafa Sandal Uzi tartışmasına o da katıldı

Ünlü rapçi ise sosyal medyada yaptığı açıklamada sebebin bu olmadığını söyledi. Uzi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Birazdan bize kesilmiş ekonomi biletlerini paylaşacağım kabul etmiş miyiz etmemiş miyiz. Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın.