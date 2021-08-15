Hükümet Kadın’ın yıldızı Demet Akbağ bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Yılmaz Erdoğan ile arasındaki fark çok konuşuldu
Hükümet Kadın'ın yıldızı Demet Akbağ bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı... Hükümet Kadın filminin televizyon ekranlarında yayınlanacağının açıklanmasının ardından gündem olan Demet Akbağ'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Yıllardır televizyon ekranlarında ve beyazperdede izleyici ile buluşan oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Demet Akbağ kaç yaşında" sorusunun yanıtını arattı. Demet Akbağ'ın yıllarca aynı sahneyi paylaştığı meslektaşı ve yakın dostu Yılmaz Erdoğan ile arasındaki fark ise dikkat çekti. İşte detaylar...
15.08.2021 13:35
- Son Güncelleme: 15.08.2021 13:35
Demet Akbağ, Sermiyan Midyat'ın Güneydoğu'nun ilk belediye başkanı olan babaannesi Zekiye Midyat'ın gerçek hikâyesini anlattığı "Hükümet Kadın" adlı filmde başrolü üstlenmişti.
"Demet Akbağ kaç yaşında" sorusunun yanıtını aratan internet kullanıcıları, Demet Akbağ'ın meslektaşı ve yakın dostu Yılmaz Erdoğan ile arasındaki farkı öğrenince ise şaştı kaldı.