Hükümet Kadın'ın Aziz Veysel’i Ercan Kesal’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızıyla...
Kadrosunda Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Ayberk Atilla, Mahir İpek gibi isimlerin yer aldığı Hükümet Kadın 2'de Aziz Veysel Nuroğlu karakterini canlandıran Ercan Kesal, filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Çukur dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Kesal'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle eşi merak edilerek "Ercan Kesal kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Kesal'ın son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Erdal Kesal'ın kendisi gibi oyuncu eşi...
29.11.2021 20:26
- Son Güncelleme: 29.11.2021 20:26
Hükümet Kadın 2'de Aziz Veysel Nuroğlu karakterini canlandıran Ercan Kesal, filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı, ünlü oyuncunun özel hayatını merak edip araştırmaya başladı.
Oyuncunun özellikle eşi merak edilerek "Ercan Kesal kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Kesal'ın son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İşte başta Ercan Kesal olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...