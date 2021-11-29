Hükümet Kadın’ın Aziz Veysel’i Ercan Kesal’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızıyla...

Oyuncunun özellikle eşi merak edilerek "Ercan Kesal kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Kesal'ın son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İşte başta Ercan Kesal olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...