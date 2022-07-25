Hovarda Ferit’in sevgilisiydi! Ah Nerede’nin yıldızı Aydan Adan son haliyle şaşırttı! Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan’ın rol arkadaşı...
Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerini paylaştığı 1975 yapımlı Türk romantik komedi filmi, başarılı kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla adını Yeşilçam'a altın harflerle yazdırdı. Serpil Nur, Halit Akçatepe, Hulusi Kentmen ve Adile Naşit gibi isimlerin yer aldığı dizide Tarık Akan'ın canlandırdığı Ferit karakterinin sevgililerinden birini canlandıran Aydan Adan ise yıllar sonra ortaya çıktı. Oyunculuğu ve güzelliğiyle hafızalara kazınan Adan'ın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İnanılmaz değişimiyle ağızları açık bırakan oyuncu için "Tanıyamadım" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam yıldızı Aydan Adan'ın son hali...
25.07.2022 19:59 - Son Güncelleme: 25.07.2022 19:59
Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerini paylaştığı 1975 yapımlı Türk romantik komedi filmi, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.
Günümüzde hala büyük bir heyecanla izlenen Ah Nerede filminde Tarık Akan'ın canlandırdığı Ferit karakterinin sevgililerinden birini canlandıran Aydan Adan ise yıllar sonra ortaya çıktı.