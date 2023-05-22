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Haberler Magazin Hoop yine pişti! Hande Erçel ile Serenay Sarıkaya bir kez daha "Kime daha çok yakışmış?" sorularıyla karşı karşıya! "Direkt araklanmış"

Hoop yine pişti! Hande Erçel ile Serenay Sarıkaya bir kez daha "Kime daha çok yakışmış?" sorularıyla karşı karşıya! "Direkt araklanmış"

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Çift aşk iddialarını reddetse de şimdilerde aşklarını doludizgin yaşıyorlar. Diğer bir yanda da Serenay Sarıkaya var. Attıkları her adım olay olan, sürekli birbiriyle pişti olan bu ikili yine karşı karşıya. İşte detaylar...

22.05.2023 12:59 - Son Güncelleme: 22.05.2023 12:59
Hoop yine pişti! Hande Erçel ile Serenay Sarıkaya bir kez daha Kime daha çok yakışmış? sorularıyla karşı karşıya! Direkt araklanmış

Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya bir kez daha karşı karşıya?

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Hoop yine pişti! Hande Erçel ile Serenay Sarıkaya bir kez daha Kime daha çok yakışmış? sorularıyla karşı karşıya! Direkt araklanmış

Sık sık pişti olan iki kadın geçtiğimiz günlerde beyaz kombinleriyle bir kez daha pişti olmuştu.

Hoop yine pişti! Hande Erçel ile Serenay Sarıkaya bir kez daha Kime daha çok yakışmış? sorularıyla karşı karşıya! Direkt araklanmış

Her ikisi de bir dönem Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel ile Serenay Sarıkaya'nın piştisi sosyal medyayı sallamıştı.

Hoop yine pişti! Hande Erçel ile Serenay Sarıkaya bir kez daha Kime daha çok yakışmış? sorularıyla karşı karşıya! Direkt araklanmış

Çok konuşulan ikili bu kez Cannes vakası yaşıyor.

Hoop yine pişti! Hande Erçel ile Serenay Sarıkaya bir kez daha Kime daha çok yakışmış? sorularıyla karşı karşıya! Direkt araklanmış

Bir markanın davetlisi olarak Cannes yolunu tutan Hande Erçel turuncu, Hakan Yıldırım tasarımı elbisesiyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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