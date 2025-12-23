PODCAST CANLI YAYIN

Hollywood'da yılın düğününe hazırlık! Gigi Hadid ve Bradley Cooper evleniyor

Dünyanın en çok kazanan modellerinden Gigi Hadid ile Hollywood'un karizmatik aktörü Bradley Cooper, aşklarını resmiyete dökmek için geri sayıma başladı.

Yaklaşık iki yıldır sürpriz bir birliktelik yaşayan ikilinin, 2026 yılı için nikah masasına oturma kararı aldığı magazin dünyasına bomba gibi düştü. Ailelerin onayı ve çocukların uyumu, bu evlilik kararının en güçlü temellerini oluşturuyor.

AİLE ONAYLARI ALINDI: GLORİA CAMPANO VE YOLANDA HADİD DEVREDE

Bradley Cooper'ın annesi Gloria Campano'ya olan bağlılığı herkes tarafından biliniyor. Ünlü aktörün, evlilik teklifi öncesinde annesinin hayır duasını aldığı ve düğün planlarını ilk olarak onunla paylaştığı öğrenildi.

Diğer yandan Gigi Hadid cephesinde de sular durulmuyor. Gigi'nin annesi Yolanda Hadid ve babası Mohamed Hadid'in, Bradley Cooper'ı aileye kabul ettikleri ve bu evlilik kararına tam destek verdikleri belirtiliyor. Çiftin, her iki ailenin de katılımıyla gerçekleşecek görkemli bir tören planladığı konuşuluyor.

ÇOCUKLARIN UYUMU EVLİLİK KARARINI HIZLANDIRDI

Bu aşkın en hassas noktasını ise çiftin önceki ilişkilerinden olan çocukları oluşturuyor. Gigi Hadid'in Zayn Malik ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Khai ile Bradley Cooper'ın Irina Shayk'tan olan kızı Lea, bir süredir vakit geçiriyor. İddialara göre iki küçük kızın kardeş gibi anlaşması ve çiftin "büyük bir aile olma" arzusu, düğün tarihinin netleşmesinde en büyük etken oldu.

  • Gigi Hadid'in Kızı: Khai (4 yaşında)

  • Bradley Cooper'ın Kızı: Lea De Seine (7 yaşında)

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE: İKİ YILDIZIN AŞK DEFTERİ

Her iki isim de geçmişte dünya basınını meşgul eden büyük aşklar yaşamıştı. İşte Hadid ve Cooper'ın gönül defterinden satır başları:

GİGİ HADİD'İN FIRTINALI AŞK HAYATI

Gigi Hadid denilince akla gelen ilk isim şüphesiz Zayn Malik. 2015 yılında başlayan ve bir dargın bir barışık devam eden bu ilişki, 2020 yılında kızları Khai'nin doğumuyla taçlanmıştı. Ancak 2021 yılında yaşanan aile içi gerginlikler sonrası yollar tamamen ayrıldı. Gigi, Bradley Cooper ile tanışmadan önce kısa bir süre Leonardo DiCaprio ile de anılmıştı.

BRADLEY COOPER'IN UNUTULMAZ İLİŞKİLERİ

Bradley Cooper ise Hollywood'un en çapkın isimlerinden biri olarak biliniyor. En uzun soluklu ilişkisini ünlü model Irina Shayk ile yaşayan Cooper, bu birliktelikten kızı Lea'ya kavuşmuştu. 2019 yılında ayrılan çift, çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Cooper'ın adı geçmişte Suki Waterhouse ve Zoe Saldana gibi isimlerle de ciddi ilişkilerde anılmıştı.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BAŞLADI: MEKAN NERESİ OLACAK?

2026 yazı için planlanan düğün için şimdiden iki farklı lokasyon üzerinde duruluyor. İlki, Hadid ailesinin Pensilvanya'daki çiftlik evi; ikincisi ise Cooper'ın köklerinin bulunduğu ve romantizmin adresi olan Avrupa kıyıları. Çiftin, sade ama şık bir tören istediği, ancak konuk listesinde Hollywood ve moda dünyasının en seçkin isimlerinin yer alacağı ifade ediliyor.

"Onlar sadece birbirlerine aşık değil, aynı zamanda birbirlerinin en iyi dostu oldular. Çocuklarının bir arada büyüyecek olması bu birleşmeyi daha anlamlı kılıyor." – Çifte yakın bir kaynak.

MERAK EDİLEN SORULARLA HADİD-COOPER DÜĞÜNÜ

  • Düğün ne zaman? Planlar 2026 yılının yaz aylarını işaret ediyor.

  • Zayn Malik ve Irina Shayk ne diyor? Her iki eski eşin de çocuklarının mutluluğu için bu duruma saygı duyduğu söyleniyor.

  • Balayı rotası belli mi? Çiftin gözlerden uzak, tropikal bir ada tercih edeceği sızan bilgiler arasında.

Fotoğraflar: Instagram, Takvim Fotoğraf Arşivi