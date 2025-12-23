Hollywood'da yılın düğününe hazırlık! Gigi Hadid ve Bradley Cooper evleniyor

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BAŞLADI: MEKAN NERESİ OLACAK?

2026 yazı için planlanan düğün için şimdiden iki farklı lokasyon üzerinde duruluyor. İlki, Hadid ailesinin Pensilvanya'daki çiftlik evi; ikincisi ise Cooper'ın köklerinin bulunduğu ve romantizmin adresi olan Avrupa kıyıları. Çiftin, sade ama şık bir tören istediği, ancak konuk listesinde Hollywood ve moda dünyasının en seçkin isimlerinin yer alacağı ifade ediliyor.