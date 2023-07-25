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Hollywood yıldızı Eva Mendes Türkan Şoray'ı göklere çıkardı "İkon" Tam 4 milyonluk paylaşımda yere göğe sığdıramadı

Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Türkan Şoray, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncunun şöhreti sınırları aştı. Son olarak dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Eva Mendes, Şoray'ı 'İkon' notuyla paylaştı. Mendes'in paylaşımı tam 4 milyon kez izlendi. İşte detaylar.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 17:18 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 17:34
Hollywood yıldızı Eva Mendes Türkan Şoray’ı göklere çıkardı İkon Tam 4 milyonluk paylaşımda yere göğe sığdıramadı 1

Amerikalı oyuncu Eva Mendes, oynadığı rollerdeki başarılarının yanı sıra güzelliği ile de ilgi odağı olan bir isim.

Hollywood yıldızı Eva Mendes Türkan Şoray’ı göklere çıkardı İkon Tam 4 milyonluk paylaşımda yere göğe sığdıramadı 2

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Mendes son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Hollywood yıldızı Eva Mendes Türkan Şoray’ı göklere çıkardı İkon Tam 4 milyonluk paylaşımda yere göğe sığdıramadı 3

'Hayalet Sürücü', 'Hızlı ve Öfkeli', 'Babadan Oğula' gibi birçok başarılı esere imzasını atan dünyaca ünlü oyuncu Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'ı paylaştı.


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