Hollywood yıldızı Eva Mendes Türkan Şoray'ı göklere çıkardı "İkon" Tam 4 milyonluk paylaşımda yere göğe sığdıramadı

Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Türkan Şoray, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncunun şöhreti sınırları aştı. Son olarak dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Eva Mendes, Şoray'ı 'İkon' notuyla paylaştı. Mendes'in paylaşımı tam 4 milyon kez izlendi. İşte detaylar.