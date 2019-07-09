Hilal Altınbilek'ten nefes kesen paylaşım: Afet-i devran!
Hilal Altınbilek, yaz tatilinden bir fotoğrafla daha takipçilerini büyülemeyi başardı. Atv ekranlarında yayınlanan efsane dizi Bir Zamanlar Çukurova'ın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, sizinin sezon finaline girmesiyle yorgunluğunu atmak Bodrum'a gitti. 28 yaşındaki güzel oyuncu Hilal Altınbilek, paylaştığı mayolu pozuyla göz kamaştırdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova2nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ve diğer ünlü isimlerin yaz tatili paylaşımları...
Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel yıldızı Hilal Altınbilek, Bodrum tatiline tam gaz devam ediyor. Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, tatil fotoğraflarını takipçilerine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Hilal Altınbilek, güzelliğiyle göz doldurdu. İşte ünlü isimlerin tatil pozları...