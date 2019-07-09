Hilal Altınbilek'ten nefes kesen paylaşım: Afet-i devran!

Hilal Altınbilek, yaz tatilinden bir fotoğrafla daha takipçilerini büyülemeyi başardı. Atv ekranlarında yayınlanan efsane dizi Bir Zamanlar Çukurova'ın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, sizinin sezon finaline girmesiyle yorgunluğunu atmak Bodrum'a gitti. 28 yaşındaki güzel oyuncu Hilal Altınbilek, paylaştığı mayolu pozuyla göz kamaştırdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova2nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ve diğer ünlü isimlerin yaz tatili paylaşımları...

09.07.2019 09:53 - Son Güncelleme: 09.07.2019 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





