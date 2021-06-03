Hilal Altınbilek'in kardeşi sandılar annesi olduğunu öğrenince şoke oldular! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı yapacağını yaptı

O Bir Zamanlar Çukurova'nın güzelliği dillere destan hanımağası Züleyha. Kariyerindeki parlamayı, atv ekranlarının tartışmaşız lideri Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle yaşana Hilal Altınbilek son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Neredeyse here paylaşımı olay olan Hilal Altınbilek'in annesini görenler şaştı kaldı, 'anasına bak kızını al' demeden geçmedi. Hilal Altınbilek'in annesini önce kardeşi sananlar oldukça haklı. İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin anneleri...

03.06.2021 16:33 - Son Güncelleme: 03.06.2021 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





