Hilal Altınbilek'in annesine bakın! Bikinili haliyle plajı kasıp kavuran Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı 'güzellik anneden' dedirtiyor

Hilal Altınbilek'in annesine bakın! Bikinili haliyle plajı kasıp kavuran Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı 'güzellik anneden' dedirtiyor. O Bir Zamanlar Çukurova'nın güzelliği dillere destan hanımağası Züleyha. Kariyerindeki parlamayı, Atv ekranlarının tartışmaşız lideri Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle yaşan Hilal Altınbilek son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Geçtiğimiz ay çıktığı Bodrum tatilinden görüntüler ile gündeme bomba gibi düşen Hilal Altınbilek'in ailesi merak ediliyor. Anne-kızı görenler abla kardeş sandı, 'Güzellik anneden' yorumları havada uçuştu. İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin anneleri...

24.06.2021 14:51 - Son Güncelleme: 24.06.2021 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





