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Hilal Altınbilek'in annesine bakın! Bikinili haliyle plajı kasıp kavuran Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı 'güzellik anneden' dedirtiyor

Hilal Altınbilek'in annesine bakın! Bikinili haliyle plajı kasıp kavuran Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı 'güzellik anneden' dedirtiyor. O Bir Zamanlar Çukurova'nın güzelliği dillere destan hanımağası Züleyha. Kariyerindeki parlamayı, Atv ekranlarının tartışmaşız lideri Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle yaşan Hilal Altınbilek son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Geçtiğimiz ay çıktığı Bodrum tatilinden görüntüler ile gündeme bomba gibi düşen Hilal Altınbilek'in ailesi merak ediliyor. Anne-kızı görenler abla kardeş sandı, 'Güzellik anneden' yorumları havada uçuştu. İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin anneleri...

24.06.2021 14:51 - Son Güncelleme: 24.06.2021 14:58
Hilal Altınbilek'in annesine bakın! Bikinili haliyle plajı kasıp kavuran Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı 'güzellik anneden' dedirtiyor

Hilal Altınbilek'in annesine bakın! Bikinili haliyle plajı kasıp kavuran Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı 'güzellik anneden' dedirtiyor... Atv'nin reyting rekrotmeni dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Hilal Altınbilek sosyal medya gündeminde.

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Hilal Altınbilek'in annesine bakın! Bikinili haliyle plajı kasıp kavuran Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı 'güzellik anneden' dedirtiyor

Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm ile sezon finaline giriyor. Dizinin başrol oyuncularından Hilal Altınbilek dizideki performansı kadar güzelliği ile de adından söz ettiriyor.

Hilal Altınbilek'in annesine bakın! Bikinili haliyle plajı kasıp kavuran Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı 'güzellik anneden' dedirtiyor

Hilal Altınbilek, tatil sezonunu bu yıl da Bodrum'da açtı. Geçtiğimiz ay Mandarin Otel'in plajında objektiflere yansıyan güzel oyuncu, fiziğiyle gündeme bomba gibi düştü.

Hilal Altınbilek'in annesine bakın! Bikinili haliyle plajı kasıp kavuran Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı 'güzellik anneden' dedirtiyor

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Kız arkadaşıyla birlikte tatil sezonunu açan 30 yaşındaki Hilal Altınbilek güzelliği ile dikkat çekiyor.

Hilal Altınbilek'in annesine bakın! Bikinili haliyle plajı kasıp kavuran Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı 'güzellik anneden' dedirtiyor

Sosyal medyayı aktif kullanan Hilal Altınbilek'in annesi ile fotoğrafını görenler, "Kardeşi gibi" , 'Güzellik anneden' yorumları yapıyor. İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin anneleri.