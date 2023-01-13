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Haberler Magazin Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle gecelerde kıskıvrak yakalandı! 3 aylık kaçamak bitti Metin Hara'dan sonra aşkı bakın kimde buldu

Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle gecelerde kıskıvrak yakalandı! 3 aylık kaçamak bitti Metin Hara'dan sonra aşkı bakın kimde buldu

Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle gecelerde kıskıvrak yakalandı! 3 aylık kaçamak bitti. Metin Hara'dan sonra yeniden aşık olan Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisiyle gece eğlencesinde görüntülendi. Kameraları karşısında gören Altıbilek şoke oldu. İşte Hilal Altınbilek ve yeni sevgilisi Mehmet Can Uzun...

13.01.2023 12:56 - Son Güncelleme: 13.01.2023 13:14
Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle gecelerde kıskıvrak yakalandı! 3 aylık kaçamak bitti Metin Hara’dan sonra aşkı bakın kimde buldu

3 AYLIK KAÇAMAK BİTTİ

Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle gecelerde kıskıvrak yakalandı! Metin Hara'dan sonra aşkı bakın kimde buldu...

3 aylık kaçamak bitti işte Hilal ve yeni aşkı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle gecelerde kıskıvrak yakalandı! 3 aylık kaçamak bitti Metin Hara’dan sonra aşkı bakın kimde buldu

Hilal Altınbilek, geçtiğimiz kasım ayında Etiler'de bir mekanda yeni sevgilisi ile birlikte basın mensuplarıyla adeta köşe kapmaca oynadı. Mekandan el ele çıkan yeni sevgililer, gazetecileri fark edince hemen birbirinden ayrıldı. VIP bir araca binen oyuncu, sevgilisine "Hadi!" diye seslendi ancak sevgilisi onu bırakıp gazeteciler kendisini çekmesin diye içeriye kaçtı.

Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle gecelerde kıskıvrak yakalandı! 3 aylık kaçamak bitti Metin Hara’dan sonra aşkı bakın kimde buldu

Mekanın etrafındaki sokaklarda dolaşıp, beş kere tekrar kapıya gelip sevgilisini almak isteyen Altınbilek, inatçı sevgilisi arabaya gelmeyince başarılı olamadı. Gazetecilerin kendisini çekmesini istemeyen beyefendi, mekanın arkasındaki personel odasında saklandı.

3 aylık kaçamak bitti işte Hilal ve yeni aşkı!

Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle gecelerde kıskıvrak yakalandı! 3 aylık kaçamak bitti Metin Hara’dan sonra aşkı bakın kimde buldu

PERSONEL ODASINDA ÜÇ SAAT!

Odada yaklaşık üç saat muhabirlerin gitmesini bekleyen Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi, kimliğini belli etmemek için elinden geleni yaptı. Bir ara mekana yanaştırılan arabaya başkasını bindirerek şaşırtmaca yapmaya çalışması da dikkat çekti.

Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle gecelerde kıskıvrak yakalandı! 3 aylık kaçamak bitti Metin Hara’dan sonra aşkı bakın kimde buldu

KAPIDA KAMERA KONTROLÜ!

Bu çabasına rağmen yine başarılı olamayan gizemli sevgilinin, kapıda, gazetecilerin gidip gitmediğini kontrol etmesi objektiflere böyle yansıdı.

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