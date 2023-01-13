Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle gecelerde kıskıvrak yakalandı! 3 aylık kaçamak bitti Metin Hara'dan sonra aşkı bakın kimde buldu
Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle gecelerde kıskıvrak yakalandı! 3 aylık kaçamak bitti. Metin Hara'dan sonra yeniden aşık olan Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisiyle gece eğlencesinde görüntülendi. Kameraları karşısında gören Altıbilek şoke oldu. İşte Hilal Altınbilek ve yeni sevgilisi Mehmet Can Uzun...
3 AYLIK KAÇAMAK BİTTİ
Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle gecelerde kıskıvrak yakalandı! Metin Hara'dan sonra aşkı bakın kimde buldu...
Hilal Altınbilek, geçtiğimiz kasım ayında Etiler'de bir mekanda yeni sevgilisi ile birlikte basın mensuplarıyla adeta köşe kapmaca oynadı. Mekandan el ele çıkan yeni sevgililer, gazetecileri fark edince hemen birbirinden ayrıldı. VIP bir araca binen oyuncu, sevgilisine "Hadi!" diye seslendi ancak sevgilisi onu bırakıp gazeteciler kendisini çekmesin diye içeriye kaçtı.
Mekanın etrafındaki sokaklarda dolaşıp, beş kere tekrar kapıya gelip sevgilisini almak isteyen Altınbilek, inatçı sevgilisi arabaya gelmeyince başarılı olamadı. Gazetecilerin kendisini çekmesini istemeyen beyefendi, mekanın arkasındaki personel odasında saklandı.
PERSONEL ODASINDA ÜÇ SAAT!
Odada yaklaşık üç saat muhabirlerin gitmesini bekleyen Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi, kimliğini belli etmemek için elinden geleni yaptı. Bir ara mekana yanaştırılan arabaya başkasını bindirerek şaşırtmaca yapmaya çalışması da dikkat çekti.