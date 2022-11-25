Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Metin Hara'dan 3 ay önce ayrılmıştı... Fellik fellik saklandı görenler: "Yeni aşkı baya inatçı"

Hilal Altınbilek, önceki gün Etiler'de bir mekanda yeni sevgilisi ile birlikte basın mensuplarıyla adeta köşe kapmaca oynadı. Mekandan el ele çıkan yeni sevgililer, gazetecileri fark edince hemen birbirinden ayrıldı. VIP bir araca binen oyuncu, sevgilisine "Hadi!" diye seslendi ancak sevgilisi onu bırakıp gazeteciler kendisini çekmesin diye içeriye kaçtı.