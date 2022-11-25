Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Metin Hara'dan 3 ay önce ayrılmıştı... Fellik fellik saklandı görenler: "Yeni aşkı baya inatçı"
Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Metin Hara'dan 3 ay önce ayrılmıştı... Fellik fellik saklandı görenler, "Hilal Altınbilek'in yeni aşkı baya inatçı çıktı" yorumları yaptı. Ağustos ayında Metin Hara'dan ayrılan oyuncu Hilal Altınbilek özel hayatıyla son dönemde sık sık gündeme geliyor. Önceki gün Etiler'de bir mekanda yeni sevgilisi ile birlikte basın mensuplarıyla adeta köşe kapmaca oynadı güzel oyuncu. Mekandan el ele çıkan yeni sevgililer, gazetecileri fark edince hemen birbirinden ayrıldı. VIP bir araca binen oyuncu, sevgilisine "Hadi!" diye seslendi ancak sevgilisi onu bırakıp gazeteciler kendisini çekmesin diye içeriye kaçtı.
"YENİ AŞKI BAYA İNATÇI ÇIKTI"
Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Metin Hara'dan 3 ay önce ayrılmıştı... Fellik fellik saklandı görenler, "Yeni aşkı baya inatçı çıktı" yorumları yaptı.
Hilal Altınbilek, önceki gün Etiler'de bir mekanda yeni sevgilisi ile birlikte basın mensuplarıyla adeta köşe kapmaca oynadı. Mekandan el ele çıkan yeni sevgililer, gazetecileri fark edince hemen birbirinden ayrıldı. VIP bir araca binen oyuncu, sevgilisine "Hadi!" diye seslendi ancak sevgilisi onu bırakıp gazeteciler kendisini çekmesin diye içeriye kaçtı.
PERSONEL ODASINDA ÜÇ SAAT!
Odada yaklaşık üç saat muhabirlerin gitmesini bekleyen Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi, kimliğini belli etmemek için elinden geleni yaptı. Bir ara mekana yanaştırılan arabaya başkasını bindirerek şaşırtmaca yapmaya çalışması da dikkat çekti.