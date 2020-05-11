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Hilal Altınbilek ile Kerem Alışık sevgili mi? Köpek detayı herkesi şoke etti! Hilal Altınbilek kaç yaşında?

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in sevgili olduğu iddia edildi! Kerem Alışık, önceki gün Bebek'te kameralara takıldı. Kerem Alışık'ın gezdirdiği köpeğin Hilal Altınbilek'in köpeği Jupiter olduğu ileri sürüldü. Bu durum akıllara Hadise - Kaan Yıldırım ilişkisini getirdi. Bilindiği üzere Hadise ve Kaan Yıldırım'ın sevgili olduğunu ortaya çıkaran Yıldırım'ın köpeği Benek'ti... Son dakika magazin haberine göre ise Hilal Altınbilek ile Kerem Alışık'ın sevgili olduğu iddia edildi. Daha önce de ikilinin adı aşk dedikodularına karışmış ancak Kerem Alışık, "Bir iddiaya göre denilerek, hiçbir dayanağı olmadan, ne amaçla uydurulduğu, nereden çıktığı belli olmayan, gelişi güzel yapılan haberler, maalesef hiç istemediği halde insanı açıklama yapmak zorunda bırakıyor. En kötüsü de bu galiba. Durup dururken gerçek olmayan bir şeyin gerçek olmadığının savunulması." açıklamasında bulunmuştu.

11.05.2020 18:08 - Son Güncelleme: 11.05.2020 18:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





