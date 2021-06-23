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Hık demiş burnundan düşmüş! Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızını görenler şaştı kaldı benzerlikleri ‘yok artık’ dedirtti

Hık demiş burnundan düşmüş! Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızını görenler şaştı kaldı… Türk sinemasının usta isimlerinden Şener Şen, bir kamu spotunda yer almasının ardından gündeme geldi. Vatandaşları koronavirüs aşısı olmaya davet eden oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü ismin özellikle ailesi merak konusu oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in kızını görenler ise şaştı kaldı. Baba-kızın benzerliği kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. İşte Şener Şen'in kızı Bengü Şen…

23.06.2021 01:32 - Son Güncelleme: 23.06.2021 01:32
Hık demiş burnundan düşmüş! Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızını görenler şaştı kaldı benzerlikleri ‘yok artık’ dedirtti

Türk sinemasının usta isimlerinden Şener Şen, bir kamu spotunda yer almasının ardından gündeme geldi. Vatandaşları koronavirüs aşısı olmaya davet eden oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Hık demiş burnundan düşmüş! Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızını görenler şaştı kaldı benzerlikleri ‘yok artık’ dedirtti

Usta oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in kızını görenler ise hayrete düştü. Baba-kızın benzerliği görenlere 'yok artık' dedirtti. İşte başta Şener Şen olmak üzere ünlü isimlerin çocukları…

Hık demiş burnundan düşmüş! Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızını görenler şaştı kaldı benzerlikleri ‘yok artık’ dedirtti

ÖZGÜR OZAN'IN OĞLU ALİ DEMİR

Hık demiş burnundan düşmüş! Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızını görenler şaştı kaldı benzerlikleri ‘yok artık’ dedirtti

ÖZGÜR OZAN'IN OĞLU DERİN DENİZ

Hık demiş burnundan düşmüş! Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızını görenler şaştı kaldı benzerlikleri ‘yok artık’ dedirtti

OZAN AKBABA'NIN OĞLU ALİ