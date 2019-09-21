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Herkesten sakladığı o gerçek ortaya çıktı! Sibel Can meğer...

Ünlü sanatçı Sibel Can yaptığı her paylaşım ile hem soyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Hakan Ural ile evliliğinden Melisa ve Engincan adında iki çocuğu olan Sibel Can, ilerleyen yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Güzel gözleriyle ve güçlü sesi dikkat çeken usta sanatçı Sibel Can'ın özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Can'ın gerçek ismini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

21.09.2019 18:27 - Son Güncelleme:
Herkesten sakladığı o gerçek ortaya çıktı! Sibel Can meğer...

Ünlü şarkıcı Sibel Can, yaptığı her paylaşım ile sosyal medyaya ve magazin dünyasına damgasını vuruyor.

Herkesten sakladığı o gerçek ortaya çıktı! Sibel Can meğer...

24 yaşında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu olan Sibel Can, adeta genç kızlara taş çıkartıyor.

Herkesten sakladığı o gerçek ortaya çıktı! Sibel Can meğer...

Güzel gözleri ve güçlü sesi ile dikkat çeken Sibel Can'ın özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı.

Herkesten sakladığı o gerçek ortaya çıktı! Sibel Can meğer...

Sibel Can'ın gerçek ismini duyan sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Herkesten sakladığı o gerçek ortaya çıktı! Sibel Can meğer...

İşte Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

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