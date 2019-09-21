Herkesten sakladığı o gerçek ortaya çıktı! Sibel Can meğer...

Ünlü sanatçı Sibel Can yaptığı her paylaşım ile hem soyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Hakan Ural ile evliliğinden Melisa ve Engincan adında iki çocuğu olan Sibel Can, ilerleyen yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Güzel gözleriyle ve güçlü sesi dikkat çeken usta sanatçı Sibel Can'ın özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Can'ın gerçek ismini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

21.09.2019 18:27 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





