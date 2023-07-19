Herkes tatilde Zehra şantiyede! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra o şantiye senin bu şantiye benim çalışıyor

1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasıyla adını duyuran ancak evlenip boşandığı için tacı geride alınan Hülya Avşar hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. 1997 yılında nikah masasına oturduğu ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar'ın kızı da son yıllarda magazin gündeminde yer alıyor sık sık.