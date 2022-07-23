Herkes hasta sanıyordu 37 milyon takipçisi paniğe kapıldı! CZN Burak’ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Bir deri bir kemik kalan CZN Burak...

CZN Burak'ın son hali sosyal medyayı salladı. Yemek dalında ünlenen Nusret gibi CZN Burak da dünyaya açıldı. Dubai gibi bir çok ülkede restaurant açan CZN Burak son olarak Cristiano Ronaldo, Dani Alves ve Marcelo gibi dünyaca tanınmış futbolcularla bir araya gelip Hatay Medeniyetler sofrasında bu isimlere yemek yedirmişti. Futbolcudan ünlü oyunculara dünyanın ve Türkiye'nin en ünlü isimlerini restaurantlarında ağırlayan CZN Burak sosyal medya hesabından da paylaşımlar yaparak ününe ün katmaya devam ediyor. Sosyal medyanın nimetlerinden faydalanan ünlü ismin son halini görenler gözlerine inanamadı.