Herkes başka bir kariyer bekliyordu... O ezber bozdu! Gözleri KaraDeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı’dan çok konuşulacak itiraflar
Ekonomi okurken rotayı bir anda değiştirdi ve okulu bırakıp oyunculuk eğitimi almaya başladı. Kardeşlerim dizisinde "Kadir Eren" karakteriyle birlikte tanınırlığı arttırdı ve son olarak Gözleri KaraDeniz'in Azil'i olarak izleyici karşısına çıktı. Atv'de yayınlanan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan dizide sergilediği performansla kendine hayran bırakan Halit Özgür Sarı, verdiği bir röportajda Gözleri KaraDeniz ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Partneri Özge Yağız hakkında da konuşan Sarı'nın itirafları dikkat çekti.
