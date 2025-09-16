Herkes başka bir kariyer bekliyordu... O ezber bozdu! Gözleri KaraDeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı’dan çok konuşulacak itiraflar

Dizi kısa sürede izleyiciyi etkisi altına aldı. Sizce nedir bunun sırrı?

Öncelikle bunun sırrının samimiyet olduğunu söyleyebilirim. İzleyicinin kendisine hikayeyi yakın hissetmesinin asıl sebebinin de samimiyet ve sıcaklık olduğunu düşünüyorum.

Karadeniz'deki çekimler nasıl geçti?

Çok güzel geçti. Karadeniz bölgesinde ilk defa bu kadar uzun vakit geçirme şansım oldu. Oranın halkını tanımak, onların misafirperverliklerine, kendilerine özgü mizahlarına tanık olmak setin de çok güzel geçmesini sağladı.