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Hercai'nin Zeynep'i Dilara Yeşilyaprak güzelliğiyle hayran bırakıyor! 25 yaşındaki Dilara meğer yıllar önce de...

Hercai'nin Zeynep'i Dilara Yeşilyaprak güzelliğiyle hayran bırakıyor! 25 yaşındaki Dilara, oyunculuğunun yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Başarılı bir ziraat mühendisi aynı zamanda da Fırat'ın büyük aşkı Zeynep olarak Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de rol alan Dilara Yeşilyaprak'ın çocukluk halini görenler, 'O zamanlardan belliymiş güzelliği' diyor.

07.03.2021 17:56 - Son Güncelleme: 07.03.2021 18:02
Hercai'nin Zeynep'i Dilara Yeşilyaprak güzelliğiyle hayran bırakıyor! 25 yaşındaki Dilara meğer yıllar önce de...

Hercai'nin Zeynep'i Dilara Yeşilyaprak güzelliğiyle hayran bırakıyor! Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Dilara Yeşilyaprak'ın çocukluğunu görenler genç oyuncuya bir kez daha hayran kalıyor. İşte Hercai'nin Zeynep'i başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

HERCAİ 62. BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

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Hercai'nin Zeynep'i Dilara Yeşilyaprak güzelliğiyle hayran bırakıyor! 25 yaşındaki Dilara meğer yıllar önce de...

ALP AKAR

Sadakatsiz'in herkesi sinir eden Ali'si Alp Akar bakın kim çıktı! 2 sezon süren ve ekranlarda fırtınalar estiren bir dönemin başarılı yapımı Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk arkadaşı olan ancak arkasından çevirdiği işlerle izleyenleri çileden çıkaran Cengiz karakterini bilmeyen yok.

Hercai'nin Zeynep'i Dilara Yeşilyaprak güzelliğiyle hayran bırakıyor! 25 yaşındaki Dilara meğer yıllar önce de...

Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'nin oğlu Ali karakterine hayat veren Alp Akar, Ezel dizisinde Cengiz'in kardeşi olarak çok kısa bir bölüm yer aldı.

Hercai'nin Zeynep'i Dilara Yeşilyaprak güzelliğiyle hayran bırakıyor! 25 yaşındaki Dilara meğer yıllar önce de...

O sahneyi hatırlayan sosyal medya kullanıcılarından başarılı oyuncuya yorum yağıyor...

Hercai'nin Zeynep'i Dilara Yeşilyaprak güzelliğiyle hayran bırakıyor! 25 yaşındaki Dilara meğer yıllar önce de...
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