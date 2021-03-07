Hercai'nin Zeynep'i Dilara Yeşilyaprak güzelliğiyle hayran bırakıyor! 25 yaşındaki Dilara meğer yıllar önce de...
Hercai'nin Zeynep'i Dilara Yeşilyaprak güzelliğiyle hayran bırakıyor! 25 yaşındaki Dilara, oyunculuğunun yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Başarılı bir ziraat mühendisi aynı zamanda da Fırat'ın büyük aşkı Zeynep olarak Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de rol alan Dilara Yeşilyaprak'ın çocukluk halini görenler, 'O zamanlardan belliymiş güzelliği' diyor.
Hercai'nin Zeynep'i Dilara Yeşilyaprak güzelliğiyle hayran bırakıyor! Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Dilara Yeşilyaprak'ın çocukluğunu görenler genç oyuncuya bir kez daha hayran kalıyor. İşte Hercai'nin Zeynep'i başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...
ALP AKAR
Sadakatsiz'in herkesi sinir eden Ali'si Alp Akar bakın kim çıktı! 2 sezon süren ve ekranlarda fırtınalar estiren bir dönemin başarılı yapımı Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk arkadaşı olan ancak arkasından çevirdiği işlerle izleyenleri çileden çıkaran Cengiz karakterini bilmeyen yok.