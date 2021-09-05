Hercai'nin yıldızları evlendi Ebru Şahin ile Cedi Osman düğün fotoğraflarıyla sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu: "Boy farkı kaç?"

CEDİ VE EBRU'NUN BOY FARKI...

Hercai'nin yıldızları evlendi Ebru Şahin ile Cedi Osman düğün fotoğraflarıyla sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Destan dizisi ile yine Atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Ebru Şahin, Hercai'de birlikte rol aldığı Oya Unustası ve Ahmet Tansu Taşanlar'ın kına gecesine katıldı. Kına gecesinde Cedi Osman ile boy gösteren Ebru Şahin, tarzı ve güzelliği ile ilgi odağı oldu.