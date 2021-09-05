Hercai'nin yıldızları evlendi Ebru Şahin ile Cedi Osman düğün fotoğraflarıyla sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu: "Boy farkı kaç?"
Hercai'nin yıldızları evlendi Ebru Şahin ile Cedi Osman düğün fotoğraflarıyla sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Atv'nin sevilen dizileri arasında yer alan Hercai'nin yıldızları Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar mutlu birlikteliklerini taçlandırdı. Önceki gün kına gecesinde eski ekip arkadaşları ile bir araya gelen ikilinin yanında Ebru Şahin ile Cedi Osman da yerini aldı. Bugün hayatlarını birleştiren Oya ile Ahmet'in kına gecesinden kareleri Instagram'dan paylaşan Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İkiliye, 'Çok yakışıyorsunuz' yorumları yapılırken, 'Boy farkı kaç?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.
05.09.2021 16:49
- Son Güncelleme: 05.09.2021 17:07
CEDİ VE EBRU'NUN BOY FARKI...
Hercai'nin yıldızları evlendi Ebru Şahin ile Cedi Osman düğün fotoğraflarıyla sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Destan dizisi ile yine Atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Ebru Şahin, Hercai'de birlikte rol aldığı Oya Unustası ve Ahmet Tansu Taşanlar'ın kına gecesine katıldı. Kına gecesinde Cedi Osman ile boy gösteren Ebru Şahin, tarzı ve güzelliği ile ilgi odağı oldu.