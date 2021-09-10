Hercai’nin yıldızları evlendi! Ebru Şahin anbean paylaştı Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar düğün dansı sosyal medyayı salladı
Hercai'nin yıldızları evlendi! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de iki sevgiliyi canlandıran Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar, mutlu ilişkilerinin evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift, bu akşam Ankara'da gerçekleşen bir törenle nikah masasına oturdu. Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin ise Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar'ın düğün dansını sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım, sosyal medyaya damga vururken ünlü çiftin dansı beğeni topladı. İşte detaylar...
10.09.2021 22:07
- Son Güncelleme: 10.09.2021 22:50
Son olarak 'Hercai' dizisiyle kamera karşısına geçen Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar, mutlu ilişkilerinin evlilikle taçlandırdı.
Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar'ın nikah şahitliklerini ise Engin Akyürek ile Toygar Işıklı üstlendi.
Ünlü oyuncu, Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar'ın düğün dansını sosyal medya hesabında paylaştı.