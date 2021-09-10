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Haberler Magazin Hercai’nin yıldızları evlendi! Ebru Şahin anbean paylaştı Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar düğün dansı sosyal medyayı salladı

Hercai’nin yıldızları evlendi! Ebru Şahin anbean paylaştı Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar düğün dansı sosyal medyayı salladı

Hercai'nin yıldızları evlendi! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de iki sevgiliyi canlandıran Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar, mutlu ilişkilerinin evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift, bu akşam Ankara'da gerçekleşen bir törenle nikah masasına oturdu. Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin ise Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar'ın düğün dansını sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım, sosyal medyaya damga vururken ünlü çiftin dansı beğeni topladı. İşte detaylar...

10.09.2021 22:07 - Son Güncelleme: 10.09.2021 22:50
Hercai’nin yıldızları evlendi! Ebru Şahin anbean paylaştı Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar düğün dansı sosyal medyayı salladı

Son olarak 'Hercai' dizisiyle kamera karşısına geçen Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar, mutlu ilişkilerinin evlilikle taçlandırdı.

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Hercai’nin yıldızları evlendi! Ebru Şahin anbean paylaştı Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar düğün dansı sosyal medyayı salladı

Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar, bu akşam Ankara'da gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi.

Hercai’nin yıldızları evlendi! Ebru Şahin anbean paylaştı Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar düğün dansı sosyal medyayı salladı

Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar'ın nikah şahitliklerini ise Engin Akyürek ile Toygar Işıklı üstlendi.

Hercai’nin yıldızları evlendi! Ebru Şahin anbean paylaştı Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar düğün dansı sosyal medyayı salladı

Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin de rol arkadaşlarını mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Hercai’nin yıldızları evlendi! Ebru Şahin anbean paylaştı Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar düğün dansı sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu, Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar'ın düğün dansını sosyal medya hesabında paylaştı.

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