Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman’la Alaçatı’da ’ev’lendi! Yırtmaçlı pozuyla sosyal medyayı sallayan Ebru’nun ağzı kulaklarında

Alaçatı'dan ev alan ünlüler kervanına Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti de dahil oldu. 26 yaşındaki basketbolcu 'Destan' dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Ebru Şahin'le aşklarının başladığı yer olan Çeşme'de lüks bir villa satın aldı.