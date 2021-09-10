Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman'la Alaçatı'da 'ev'lendi! Yırtmaçlı pozuyla sosyal medyayı sallayan Ebru'nun ağzı kulaklarında
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman'la Alaçatı'da 'ev'lendi! Yırtmaçlı pozuyla sosyal medyayı sallayan çiftten Şahin'in mutluluktan ağzı kulaklarında... Geçtiğimiz günlerde Hercai dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşlarının kına gecesine sevgilisi Cedi Osman ile katılan genç oyuncu, şu sıralar düğünden düğüne koşuyor. Instagram'dan fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Şahin, son olarak siyah elbisesi ile göz kamaştırdı. Magazin gündeminden düşmeyen genç aşıklar bu kez de aldıkları ev ile gündeme geldi. Yaz tatilinde sık sık Alaçatı'da bulunan ikili sonunda paraya kıydı ve 'ev'lendi. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile Ebru Şahin yeni evleri için bakın ne kadar ödeme yaptı...
10.09.2021 17:58
- Son Güncelleme: 10.09.2021 18:06
CEDİ VE EBRU 'EV'LENDİ!
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman'la Alaçatı'da 'ev'lendi! Yırtmaçlı pozuyla sosyal medyayı sallayan çiftten Ebru Şahin, Instagram pozlarıyla dikkatleri üzerine çekerken, magazin gündemine bomba gibi bir haber düştü.
Oyuncu Ebru Şahin'le 1 yıldır birlikte olan NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Alaçatı'dan ev aldı. Çiftin taş eve 8 milyon lira ödediği iddia edildi.