Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'nün değişimini görenler şaşırıyor! Yıllar önceki kilolu eski halleri...
Son dönemin en dikkat çeken yakışıklı ve başarılı oyuncularından biri olan Akın Akınözü'nün değişimi, görenleri şaşırttı. Genç kızlar tarafından oldukça beğenilen Hercai dizisinin başarılı oyuncusu Akın Akınözü'nün, 50 kilo vermeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı. Akın Akınözü, pek çok kişiye örnek olacak türden bir değişim geçirmiş. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün kilolu eski halleri sizi çok şaşırtacak. İşte başta Akın Akınözü olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri. Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. ... Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.
ATV'de yayınlandığı ilk günden bu yana cuma günü zirveyi kimseye bırakmayan Hercai dizisi milyonları ekranlara kilitliyor. Yeni bölümleriyle atv'de ekrana gelen Hercai, Miran karakteriyle Akın Akınözü'ye büyük bir şöhret getirdi. Sandra Pestemalciyan ile uzun süredir birlikte olan 29 yaşındaki Akın Akınözü ile ilgili hayranları özel hayatını da merak ediyor. Özel hayatını araştıran hayranları, Akın Akınözü'nün lise yıllarına ait fotoğrafları görünce adeta şoke oluyor. Daha önceki röportajlarında 50 kilo verdiğini açıklayan Akın Akınözü, pek çok kişiye örnek olacak türden bir değişim geçirmiş. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün kilolu eski halleri sizi çok şaşırtacak. İşte başta Akın Akınözü olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...