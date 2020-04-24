Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'nün değişimini görenler şaşırıyor! Yıllar önceki kilolu eski halleri...

ATV'de yayınlandığı ilk günden bu yana cuma günü zirveyi kimseye bırakmayan Hercai dizisi milyonları ekranlara kilitliyor. Yeni bölümleriyle atv'de ekrana gelen Hercai, Miran karakteriyle Akın Akınözü'ye büyük bir şöhret getirdi. Sandra Pestemalciyan ile uzun süredir birlikte olan 29 yaşındaki Akın Akınözü ile ilgili hayranları özel hayatını da merak ediyor. Özel hayatını araştıran hayranları, Akın Akınözü'nün lise yıllarına ait fotoğrafları görünce adeta şoke oluyor. Daha önceki röportajlarında 50 kilo verdiğini açıklayan Akın Akınözü, pek çok kişiye örnek olacak türden bir değişim geçirmiş. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün kilolu eski halleri sizi çok şaşırtacak. İşte başta Akın Akınözü olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...