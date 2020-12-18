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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Miran'ı Akın Akınözü arasındaki bu gerçek şaşırttı! Meğer...

Yayınlandığı ilk günden bu yana cuma akşamlarının en sevilen dizisi olan Hercai milyonları ekran başına bağlıyor. ATV'nin reyting rekorları kıran yapımına başarılı oyunculuklarıyla Ebru Şahin ve Akın Akınözü damga vuruyor. Güzel oyuncu Ebru Şahin ve yakışıklı yıldız Akın Akınözü'nün günlük yaşamı da merak konusu oluyor. Dizide iki sevgiliyi canlandıran isimler arasındaki boy farkı da merak konusu oldu. Peki Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in boyları sizce kaç? İşte şaşırtan gerçek...

18.12.2020 17:40 - Son Güncelleme: 18.12.2020 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





