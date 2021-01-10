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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Miran'ı Akın Akınözü arasında şaşırtan gerçek! Meğer...

Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kıran Atv'nin sevilen dizisi Hercai milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni gününde yani 10 Ocak 2021 Pazar günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan ATV'nin reyting rekorları kıran yapımına başarılı oyunculuklarıyla Ebru Şahin ve Akın Akınözü damga vuruyor. Güzel oyuncu Ebru Şahin ve yakışıklı yıldız Akın Akınözü'nün günlük yaşamı da merak konusu oluyor. Dizide iki sevgiliyi canlandıran isimler arasındaki boy farkı da merak konusu oldu. Peki Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in boyları sizce kaç? İşte şaşırtan gerçek...

10.01.2021 08:55 - Son Güncelleme: 10.01.2021 08:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





