Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Miran'ı Akın Akınözü arasında şaşırtan gerçek! Meğer...
Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kıran Atv'nin sevilen dizisi Hercai milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni gününde yani 10 Ocak 2021 Pazar günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan ATV'nin reyting rekorları kıran yapımına başarılı oyunculuklarıyla Ebru Şahin ve Akın Akınözü damga vuruyor. Güzel oyuncu Ebru Şahin ve yakışıklı yıldız Akın Akınözü'nün günlük yaşamı da merak konusu oluyor. Dizide iki sevgiliyi canlandıran isimler arasındaki boy farkı da merak konusu oldu. Peki Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in boyları sizce kaç? İşte şaşırtan gerçek...
Doğal tavırları ve güzelliği ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında olan Ebru Şahin ile son günlerin yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alan 30 yaşındaki Akın Akınözü'nün boy farkı merak konusu oldu. Hercai'nin sevilen partnerleri Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün boy farkını öğrenenler şoke oldu. İşte yakışıklılığı ile adından her daim söz ettiren Akın Akınözü ve partneri Ebru Şahin'in boyları...