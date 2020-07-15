Haberler Galeri Magazin Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman aşkı belgelendi! İkinci kez yakalandılar ama bu sefer...

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman aşkı belgelendi! İkinci kez yakalandılar ama bu sefer...

Ebru Şahin Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ebru Şahin'in, Alaçatı tatilinde Cedi Osman ile görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde de ikilinin adı aşk dedikodularına karışmış ancak her iki isim de bu iddiayı yalanlamıştı. Bu kez öyle olmadı. Ebru Şahin ile Cedi Osman, trafik ışıklarında aynnı araç içinde kameralara yakalanmaktan kurtulamadı. İşte Ebru Şahin - Cedi Osman aşkının ilk karesi...

15.07.2020 09:43 - Son Güncelleme: 15.07.2020 09:48
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman aşkı belgelendi! İkinci kez yakalandılar ama bu sefer...

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, Cedi Osman ile Alaçatı'da yakalandı. Geçtiğimiz günlerde adı aşk dedikodularına karışan ikiliden açıklama gelmiş ve ilişkilerini inkar etmişlerdi. 26 yaşındaki Ebru Şahin'in adı 25 yaşındaki basketbolcu Cedi Osman ile aynı aracın içerisinde fotoğraflanması, günlerdir konuşulan aşk iddiası belgelenmiş oldu. İşte Cedi Osman-Ebru Şahin aşkının ilk kareleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman aşkı belgelendi! İkinci kez yakalandılar ama bu sefer...

NBA'de forma giyen basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, önceki akşam Hacımemiş'te bir mekandaydı. Geç saatlere kadar arkadaşlarıyla vakit geçiren ikili, mekandan aynı araçla ayrıldı.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman aşkı belgelendi! İkinci kez yakalandılar ama bu sefer...

Cedi Osman, görüntü vermemek için şoförden aracı mekanın kapısına kadar yanaştırmasını istedi. Ancak ikili trafik ışıklarında görüntülenmekten kurtulamadı. Fotoğraf çeken muhabirlere el sallayan Osman ile Şahin, yeşil ışığın yanmasıyla hızla uzaklaştı.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman aşkı belgelendi! İkinci kez yakalandılar ama bu sefer...

İki haftadır tatil yapan ve görüntü vermemek için gazetecilerden köşe bucak kaçan çiftin, ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı öğrenildi.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman aşkı belgelendi! İkinci kez yakalandılar ama bu sefer...

Geçtiğimiz günlerde de ikilinin Alaçatı'da birlikte görüldüğü iddia edilmiş ancak Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan aşk iddialarına yalanlama gelmişti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Lady Diana'nın modacısı büyük sırrı açıkladı! 'Eski eşi Prens Charles ve onun yeni eşi Camilla...'
Lady Diana'nın modacısı büyük sırrı açıkladı! 'Eski eşi Prens Charles ve onun yeni eşi Camilla...'