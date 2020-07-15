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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman aşkı belgelendi! İkinci kez yakalandılar ama bu sefer...

Ebru Şahin Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ebru Şahin'in, Alaçatı tatilinde Cedi Osman ile görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde de ikilinin adı aşk dedikodularına karışmış ancak her iki isim de bu iddiayı yalanlamıştı. Bu kez öyle olmadı. Ebru Şahin ile Cedi Osman, trafik ışıklarında aynnı araç içinde kameralara yakalanmaktan kurtulamadı. İşte Ebru Şahin - Cedi Osman aşkının ilk karesi...

15.07.2020 09:43 - Son Güncelleme: 15.07.2020 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





