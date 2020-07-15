Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman aşkı belgelendi! İkinci kez yakalandılar ama bu sefer...
Ebru Şahin Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ebru Şahin'in, Alaçatı tatilinde Cedi Osman ile görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde de ikilinin adı aşk dedikodularına karışmış ancak her iki isim de bu iddiayı yalanlamıştı. Bu kez öyle olmadı. Ebru Şahin ile Cedi Osman, trafik ışıklarında aynnı araç içinde kameralara yakalanmaktan kurtulamadı. İşte Ebru Şahin - Cedi Osman aşkının ilk karesi...
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, Cedi Osman ile Alaçatı'da yakalandı. Geçtiğimiz günlerde adı aşk dedikodularına karışan ikiliden açıklama gelmiş ve ilişkilerini inkar etmişlerdi. 26 yaşındaki Ebru Şahin'in adı 25 yaşındaki basketbolcu Cedi Osman ile aynı aracın içerisinde fotoğraflanması, günlerdir konuşulan aşk iddiası belgelenmiş oldu. İşte Cedi Osman-Ebru Şahin aşkının ilk kareleri...