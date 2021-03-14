Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin 'güzelliğini annesinden almış' dedirtiyor! İşte Ebru Şahin'in annesi...

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin 'güzelliğini annesinden almış' dedirtiyor! Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan reyting rekortmeni dizide Reyyan karakteri ile izleyicinin gönlünde taht kuran Ebru Şahin, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve güler yüzü ile de dikkat çekiyor. Cedi Osman ile aşk yaşayan Şahin 26 yaşında. Sosyal medyada en çok annesi merak edilen başarılı oyuncunun güzelliği ise anneden geliyor. İşte başta Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin olmak üzere ünlülerin anneleri.