Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin 'güzelliğini annesinden almış' dedirtiyor! İşte Ebru Şahin'in annesi...
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin 'güzelliğini annesinden almış' dedirtiyor! Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan reyting rekortmeni dizide Reyyan karakteri ile izleyicinin gönlünde taht kuran Ebru Şahin, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve güler yüzü ile de dikkat çekiyor. Cedi Osman ile aşk yaşayan Şahin 26 yaşında. Sosyal medyada en çok annesi merak edilen başarılı oyuncunun güzelliği ise anneden geliyor. İşte başta Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin olmak üzere ünlülerin anneleri.
14.03.2021 15:05
- Son Güncelleme: 14.03.2021 15:05
Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle yıldızı parlayan Ebru Şahin'in annesiyle benzerliği sosyal medya gündeminde. Oyunculuğu kadar doğal tavırları ve güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu, 'Güzelliğini annesinden almış' dedirtiyor. İşte başta Ebru Şahin'in annesi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri.