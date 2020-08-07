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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin güzelliğini annesinden almış! Cedi Osman'la aşk yaşayan Ebru'nun annesi...

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hercai kuşkusuz cuma akşamlarını tartışmasız lideri . Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı dizi kısa sürede fenomen oldu, genç yıldızlarına da şöhreti getirdi. Ebru Şahin, sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerin başında geliyor. Son dönemde basketbolcu Cedi Osman ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarını süsleyen 25 yaşındaki güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar ailesiyle fotoğrafını görünce şaştı kaldı. Annesinin de bulunduğu fotoğrafta Ebru Şahin güzelliğini annesinden aldığını gözler önüne serdi. İşte başta Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin olmak üzere ünlülerin anneleri.

07.08.2020 10:06 - Son Güncelleme: 07.08.2020 10:06
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin güzelliğini annesinden almış! Cedi Osman'la aşk yaşayan Ebru'nun annesi...

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle yıldızı parlayan Ebru Şahin'in annesi herkesi şaşırttı. İşte başta Ebru Şahin'in annesi olmak üzere ünlülerin anneleri.

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin güzelliğini annesinden almış! Cedi Osman'la aşk yaşayan Ebru'nun annesi...

Can Yaman ve annesi

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin güzelliğini annesinden almış! Cedi Osman'la aşk yaşayan Ebru'nun annesi...
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin güzelliğini annesinden almış! Cedi Osman'la aşk yaşayan Ebru'nun annesi...

HİLAL ALTINBİLEK VE ANNESİ

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin güzelliğini annesinden almış! Cedi Osman'la aşk yaşayan Ebru'nun annesi...
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