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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin güler yüzlülüğünü annesinden almış! İşte 26 yaşındaki Ebru Şahin'in annesi

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hercai, yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitleyecek! Akın kınözü ile başrol paylaşan Ebru Şahin, bu yaza Cedi Osman aşkı ile damga vurdu. Oyunculuğu, güzelliği derken özel hayatıyla da gündeme gelmeye başlayan oyuncunun annesi ile benzerliği sosyal medya gündeminde. 26 yaşındaki Ebru Şahin, hanım hanımcık tavırları ve güler yüzlülüğü ile annesine benzetildi.

18.09.2020 17:30 - Son Güncelleme: 18.09.2020 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





