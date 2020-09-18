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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin güler yüzlülüğünü annesinden almış! İşte 26 yaşındaki Ebru Şahin'in annesi

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hercai, yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitleyecek! Akın kınözü ile başrol paylaşan Ebru Şahin, bu yaza Cedi Osman aşkı ile damga vurdu. Oyunculuğu, güzelliği derken özel hayatıyla da gündeme gelmeye başlayan oyuncunun annesi ile benzerliği sosyal medya gündeminde. 26 yaşındaki Ebru Şahin, hanım hanımcık tavırları ve güler yüzlülüğü ile annesine benzetildi.

18.09.2020 17:30 - Son Güncelleme: 18.09.2020 17:48
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin güler yüzlülüğünü annesinden almış! İşte 26 yaşındaki Ebru Şahin'in annesi

Cedi Osman ile aşk yaşayan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, annesi ile gündeme geldi. İşte güler yüzlülüğünü annesinden aldığı konuşulan Ebru Şahin ve ünlülerin aileleri...

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin güler yüzlülüğünü annesinden almış! İşte 26 yaşındaki Ebru Şahin'in annesi

BARIŞ MURAT YAĞCI VE BABASI

Survivor'da yakın arkadaşı olarak bildiğimiz Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı, sevgilisini babası ile tanıştırdı.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin güler yüzlülüğünü annesinden almış! İşte 26 yaşındaki Ebru Şahin'in annesi

İkiliyi kapıda karşılayan baba Güven Yağcı, Nisa Bölükbaşı'yla tokalaşarak tanıştı.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin güler yüzlülüğünü annesinden almış! İşte 26 yaşındaki Ebru Şahin'in annesi

Güven Yağcı'nın yemekte ağırladığı gençler, yoldan geçerken kendilerini görüp fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin güler yüzlülüğünü annesinden almış! İşte 26 yaşındaki Ebru Şahin'in annesi

SİNEM KOBAL VE ANNESİ

Nuray Kobal ve Sinem Kobal

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