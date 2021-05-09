Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin aşka geldi! Sevgilisi Cedi Osman’a yaptığı yorum şoke etti sosyal medya onu konuştu
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin aşka geldi! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin final yapmasıyla ekranlara veda eden güzel oyuncu Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile aşkına tam gaz devam ediyor. Attıkları her adımla adlarından söz ettirmeyi başaran ünlü çiftten Cedi Osman, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Ebru Şahin ise sevgilisinin paylaşıma kayıtsız kalamadı ve yaptığı yorumla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar…
09.05.2021 03:04
- Son Güncelleme: 09.05.2021 03:04
Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin final yapmasıyla ekranlara veda eden güzel oyuncu Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman'a yaptığı yorumla gündem oldu.
Ünlü basketbolcu Cedi Osman, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Ebru Şahin de paylaşıma "Bal" yorumunu yaptı.
Cedi Osman ise sevgilisine "Canımın içi" diyerek karşılık verdi. Ünlü çiftin romantik mesajlaşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Birçok sosyal medya kullanıcısı, gündem olan ikilinin özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Cedi Osman'ın memleketi ise şaşkınlık yarattı. İşte başta Cedi Osman ve Ebru Şahin olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…