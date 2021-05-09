Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin aşka geldi! Sevgilisi Cedi Osman’a yaptığı yorum şoke etti sosyal medya onu konuştu

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin aşka geldi! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin final yapmasıyla ekranlara veda eden güzel oyuncu Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile aşkına tam gaz devam ediyor. Attıkları her adımla adlarından söz ettirmeyi başaran ünlü çiftten Cedi Osman, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Ebru Şahin ise sevgilisinin paylaşıma kayıtsız kalamadı ve yaptığı yorumla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar…

09.05.2021 03:04 - Son Güncelleme: 09.05.2021 03:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





