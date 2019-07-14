GaleriMagazin

Hercai'nin oyuncusu Akın Akınözü'nün sevgilisiyle fotoğrafları çıktı! Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kim çıktı?

Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün sevgilisiyle görüntülendi. Akın Akınözü Hercai dizisi ile gönüllere taht kurmuştu. Hayran sayısını ciddi bir şekilde arttıran ünlü oyuncu özel yaşamı ile oldukça merak ediliyor. Hercai yeni sezon ne zaman? soruları merak edilirken dizinin başarılı oyuncusu ile ilgili de hayranlarının merakları sürüyor. Akın Akınözü nereli? Akın Akınözü kaç yaşında? gibi sorular haricinde Akın Akınözü 'nün sevgilisi de merak ediliyor. Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

14.07.2019 17:44 - Son Güncelleme: 14.07.2019 17:45
Hercai'nin oyuncusu Akın Akınözü'nün sevgilisiyle fotoğrafları çıktı! Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kim çıktı?

Akın Akınözü kimdir?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır.

Hercai'nin oyuncusu Akın Akınözü'nün sevgilisiyle fotoğrafları çıktı! Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kim çıktı?

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

Akın Akınözü'nün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Miran) (TV Dizisi)
2017-2018 – Aslan Ailem (Murat) (TV Dizisi)
2017 – Payitaht Abdülhamid (Ömer) (TV Dizisi)
2016 – Arkadaşlar İyidir (Yunus) (TV Dizisi)
2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (İvan/Ali) (TV Dizisi)

Hercai'nin oyuncusu Akın Akınözü'nün sevgilisiyle fotoğrafları çıktı! Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kim çıktı?

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kim?

Hercai'nin oyuncusu Akın Akınözü'nün sevgilisiyle fotoğrafları çıktı! Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kim çıktı?

İŞTE ÜNLÜLERİN SEVGİLİLERİ VE EŞLERİ

TOLGA SARITAŞ - ZEYNEP MAYRUK

Hercai'nin oyuncusu Akın Akınözü'nün sevgilisiyle fotoğrafları çıktı! Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kim çıktı?
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hadise'nin olay yaratan kostümüne ödediği ücret dudak uçuklattı! Hadise'nin kazancı ne kadar?
Hadise'nin olay yaratan kostümüne ödediği ücret dudak uçuklattı! Hadise'nin kazancı ne kadar?