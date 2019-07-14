Hercai'nin oyuncusu Akın Akınözü'nün sevgilisiyle fotoğrafları çıktı! Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kim çıktı?

Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün sevgilisiyle görüntülendi. Akın Akınözü Hercai dizisi ile gönüllere taht kurmuştu. Hayran sayısını ciddi bir şekilde arttıran ünlü oyuncu özel yaşamı ile oldukça merak ediliyor. Hercai yeni sezon ne zaman? soruları merak edilirken dizinin başarılı oyuncusu ile ilgili de hayranlarının merakları sürüyor. Akın Akınözü nereli? Akın Akınözü kaç yaşında? gibi sorular haricinde Akın Akınözü 'nün sevgilisi de merak ediliyor. Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

14.07.2019 17:44 - Son Güncelleme: 14.07.2019 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





