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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün hayranlarından 30 yaş jesti! Öyle bir şey yaptı ki...

ATV'de yayınlandığı ilk günden bu yana cuma günü zirveyi kimseye bırakmayan Hercai dizisi milyonları ekranlara kilitliyor. Yeni bölümleriyle atv'de ekrana gelen Hercai, Miran karakteriyle Akın Akınözü'ye büyük bir şöhret getirdi. Sandra Pestemalciyan ile uzun süredir birlikte olan 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün ünü ülke sınırlarını da aştı. 30 yaşın giren Akın Akınözü, , doğum gününde herhangi bir hediye istemediğini belirtip, sevenlerinden kansersiz yaşam için çeşitli derneklere bağışta bulunmalarını istemişti. Ünlü oyuncunun hayranları bu çağrıya kulak verdi.

23.09.2020 09:07 - Son Güncelleme: 23.09.2020 09:07
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün hayranlarından 30 yaş jesti! Öyle bir şey yaptı ki...

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin gönlüne taht kurdu. Hercai'nin ünü ülke sınırlarını aşarken Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in hayat verdiği Miran ve Reyyan karakteri herkesin beğenisini topladı. Sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden olan Hercai oyuncuları arasındaki Akın Akınözü bugün 30 yaşına girdi. Akınözü, doğum gününde herhangi bir hediye istemediğini belirtip, sevenlerinden kansersiz yaşam için çeşitli derneklere bağışta bulunmalarını istemişti. Ünlü oyuncunun hayranları bu çağrıya kulak verdi.

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün hayranlarından 30 yaş jesti! Öyle bir şey yaptı ki...

Snob Magazin'in haberine göre; Akın Akınözü'nün hayranları Kansersiz Yaşam Derneği, Lösev ve Darüşşafaka Derneği'ne ünlü oyuncu adına bağışta bulundular.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün hayranlarından 30 yaş jesti! Öyle bir şey yaptı ki...

Şu ana kadar çeşitli derneklere 14 bin TL tutarında bağış yapıldığı öğrenildi. Öte yandan Akın Akınözü adına Bitlis'te bir kütüphane de kuruldu.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün hayranlarından 30 yaş jesti! Öyle bir şey yaptı ki...

Doğum günü mesajlarına teşekkür eden Akın Akınözü, yeni yaşını şu sözlerle kutladı: "30.yaşımın hayatıma, Nemrut Dağı'na doğan güneş gibi doğmasını dilerim...

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün hayranlarından 30 yaş jesti! Öyle bir şey yaptı ki...

Şimdiden sevginizle ve desteğinizle, hayatıma bu dileğimin bile ötesinde bir güzellik kattığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bundan sonra bana da bu yolda dengemi kaybetmeden sizinle beraber yürümek düşer..."

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