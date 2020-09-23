Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün hayranlarından 30 yaş jesti! Öyle bir şey yaptı ki...
ATV'de yayınlandığı ilk günden bu yana cuma günü zirveyi kimseye bırakmayan Hercai dizisi milyonları ekranlara kilitliyor. Yeni bölümleriyle atv'de ekrana gelen Hercai, Miran karakteriyle Akın Akınözü'ye büyük bir şöhret getirdi. Sandra Pestemalciyan ile uzun süredir birlikte olan 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün ünü ülke sınırlarını da aştı. 30 yaşın giren Akın Akınözü, , doğum gününde herhangi bir hediye istemediğini belirtip, sevenlerinden kansersiz yaşam için çeşitli derneklere bağışta bulunmalarını istemişti. Ünlü oyuncunun hayranları bu çağrıya kulak verdi.
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin gönlüne taht kurdu. Hercai'nin ünü ülke sınırlarını aşarken Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in hayat verdiği Miran ve Reyyan karakteri herkesin beğenisini topladı. Sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden olan Hercai oyuncuları arasındaki Akın Akınözü bugün 30 yaşına girdi. Akınözü, doğum gününde herhangi bir hediye istemediğini belirtip, sevenlerinden kansersiz yaşam için çeşitli derneklere bağışta bulunmalarını istemişti. Ünlü oyuncunun hayranları bu çağrıya kulak verdi.