Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi meğer Payitaht Abdülhamid oyuncusuymuş... Görenler şoke oldu!

Hercai Atv ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Hercai bu kadar popüler olunca dizi oyuncuları da yakından takip ediliyor. Reyting rekortmeni Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti.