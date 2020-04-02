Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi meğer Payitaht Abdülhamid oyuncusuymuş... Görenler şoke oldu!
Hercai'de Miran Aslanbey karakteri ile kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan oyuncu Akın Akınözü, yakışıklılığı ile de göz dolduruyor. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, tüm bunların yanı sıra ailesiyle de gündem oldu. Özel hayatı merak edilen 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nün Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncusu olduğunu öğrenenler şoke oldu. Payitaht Abdülhamid ve Muhteşem Yüzyıl gibi dönem dizileriyle tanınan Akın Akınözü, 1 Ocak 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim gördü. Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi, daha sonra ise 'Arkadaşlar İyidir' dizisinde rol aldı. İşte Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'nün Payitaht Abdülhamid'de oynayan annesi Özlem Akınözü...
02.04.2020 15:48
- Son Güncelleme: 02.04.2020 15:51
Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.
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