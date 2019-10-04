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Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali şaşırttı! Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan aslında...

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Hercai için bu akşam da nefesler tutulacak. Hercai 15. bölüm ekranlarda fırtınalar estirecek. Hercai sevilen oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hercai'de başrol oyuncularının yanı sıra önemli karakterlere hayat veren diğer oyuncularda oldukça seviliyor. Hercai'de Reyyan'ın yengesi Handan karakterini hayat veren sevilen oyuncu Gülçin Hatıhan da bunlardan biri. 90'lı yılların sevilen dizilerinden olan Çılgın Bediş, Kaygısızlar gibi projelerden de tanıdığımız Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan kilolu hali ile şaşırttı. İşte 46 yaşındaki Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali ve sizin için derlediğimiz zayıflayan ünlüler... Ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte sanat camiası içindeki ünlü isimlerinde dünden bugüne değişimleri ve detaylar

04.10.2019 12:41 - Son Güncelleme: 04.10.2019 13:46
Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali şaşırttı! Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan aslında...

Hercai'de başrol oyuncularının yanı sıra önemli karakterlere hayat veren diğer oyuncularda oldukça seviliyor. Hercai'de Reyyan'ın yengesi Handan karakterini hayat veren sevilen oyuncu Gülçin Hatıhan da bunlardan biri. 90'lı yılların sevilen dizilerinden olan Çılgın Bediş, Kaygısızlar gibi projelerden de tanıdığımız Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan kilolu hali ile şaşırttı.

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali şaşırttı! Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan aslında...

GÜLÇİN HATIHAN KİMDİR?

Tiyatro ve dizi oyuncusu, tiyatro yönetmeni Gülçin Hatıhan 21 Aralık 1972'de İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Tiyatro eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise 1994 yılında yayınlanan Kaygısızlar dizisi ile yaşamıştır.

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali şaşırttı! Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan aslında...

1999 yılında gittiği New York'ta 10 yıl yaşayan Gülçin Hatıhan, Broadway'de ilk kez sahnelenen Türk müzikallerinin (Hisseli Harikalar Kunmpanyası, 2009, Beacon Theater, NY) yönetmenliğini yaptı. 2004 yılından beri oyunculuk ve yönetmenlik yapmaktadır.

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali şaşırttı! Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan aslında...

Çılgın Bediş, Çocuklar Duymasın, Avrupa Avrupa, Bir Günah Gibi, Hıyanet Sarmalı gibi dizilerde rol alan Gülçin Hatıhan şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Handan Şadoğlu karakterine hayat vermektedir. Gülçin Hatıhan, 1.70 metre boyunda, 56 kilo ve Yay burcudur.

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali şaşırttı! Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan aslında...

Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali ve sizin için derlediğimiz zayıflayan ünlüler...

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