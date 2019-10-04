Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali şaşırttı! Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan aslında...
ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Hercai için bu akşam da nefesler tutulacak. Hercai 15. bölüm ekranlarda fırtınalar estirecek. Hercai sevilen oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hercai'de başrol oyuncularının yanı sıra önemli karakterlere hayat veren diğer oyuncularda oldukça seviliyor. Hercai'de Reyyan'ın yengesi Handan karakterini hayat veren sevilen oyuncu Gülçin Hatıhan da bunlardan biri. 90'lı yılların sevilen dizilerinden olan Çılgın Bediş, Kaygısızlar gibi projelerden de tanıdığımız Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan kilolu hali ile şaşırttı. İşte 46 yaşındaki Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali ve sizin için derlediğimiz zayıflayan ünlüler... Ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte sanat camiası içindeki ünlü isimlerinde dünden bugüne değişimleri ve detaylar
Hercai'de başrol oyuncularının yanı sıra önemli karakterlere hayat veren diğer oyuncularda oldukça seviliyor. Hercai'de Reyyan'ın yengesi Handan karakterini hayat veren sevilen oyuncu Gülçin Hatıhan da bunlardan biri. 90'lı yılların sevilen dizilerinden olan Çılgın Bediş, Kaygısızlar gibi projelerden de tanıdığımız Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan kilolu hali ile şaşırttı.
GÜLÇİN HATIHAN KİMDİR?
Tiyatro ve dizi oyuncusu, tiyatro yönetmeni Gülçin Hatıhan 21 Aralık 1972'de İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Tiyatro eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise 1994 yılında yayınlanan Kaygısızlar dizisi ile yaşamıştır.