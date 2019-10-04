Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali şaşırttı! Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan aslında...

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Hercai için bu akşam da nefesler tutulacak. Hercai 15. bölüm ekranlarda fırtınalar estirecek. Hercai sevilen oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hercai'de başrol oyuncularının yanı sıra önemli karakterlere hayat veren diğer oyuncularda oldukça seviliyor. Hercai'de Reyyan'ın yengesi Handan karakterini hayat veren sevilen oyuncu Gülçin Hatıhan da bunlardan biri. 90'lı yılların sevilen dizilerinden olan Çılgın Bediş, Kaygısızlar gibi projelerden de tanıdığımız Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan kilolu hali ile şaşırttı. İşte 46 yaşındaki Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali ve sizin için derlediğimiz zayıflayan ünlüler... Ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte sanat camiası içindeki ünlü isimlerinde dünden bugüne değişimleri ve detaylar

04.10.2019 12:41 - Son Güncelleme: 04.10.2019 13:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





