Hercai'nin güzeller güzeli Reyyan'ı Ebru Şahin'den basma elbiseyle sosyal medyayı sallayan pozlar! Ev haliyle hayran bıraktı

Hercai'nin güzeller güzeli Reyyan'ı basma elbiseyle sosyal medyayı salladı. Genç oyuncu Ebru Şahin, ev haliyle hayran bıraktı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteri ile yıldızı parlayan 26 yaşındaki Ebru Şahin, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Duru güzelliği ile dikkat çeken Şahin sosyal medyada iltifat yağmuruna tutuldu. Sevgilisi Cedi Osman ile 'evlilik ne zaman?' soruları da takipçilerinin merak ettiği konular arasında yerini aldı. İşte genç oyuncu Ebru Şahin'in basma elbiseli ev pozları...

04.04.2021 13:40 - Son Güncelleme: 04.04.2021 13:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





