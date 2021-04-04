Hercai'nin güzeller güzeli Reyyan'ı Ebru Şahin'den basma elbiseyle sosyal medyayı sallayan pozlar! Ev haliyle hayran bıraktı
Hercai'nin güzeller güzeli Reyyan'ı basma elbiseyle sosyal medyayı salladı. Genç oyuncu Ebru Şahin, ev haliyle hayran bıraktı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteri ile yıldızı parlayan 26 yaşındaki Ebru Şahin, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Duru güzelliği ile dikkat çeken Şahin sosyal medyada iltifat yağmuruna tutuldu. Sevgilisi Cedi Osman ile 'evlilik ne zaman?' soruları da takipçilerinin merak ettiği konular arasında yerini aldı. İşte genç oyuncu Ebru Şahin'in basma elbiseli ev pozları...
04.04.2021 13:40
- Son Güncelleme: 04.04.2021 13:59
Hercai'nin güzeller güzeli Reyyan'ı Ebru Şahin'den basma elbiseyle sosyal medyayı sallayan pozlar! Ev haliyle hayran bırakan Ebru Şahin yorum yağmuruna tutuldu.
EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.
Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Hercai dizisinde Akın Akınözü ile başrolü üstlendi. Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çiziyor.
2020'nin dikkat çeken aşkları arasında yer alan Ebru Şahin ile Cedi Osman, magazin camiasının yakından takip ettiği çiftler arasında yer alıyor.
Şahin'in ev pozlarına gelen yorumlar arasında 'Cedi Osman'la evlilik ne zaman?' soruları da yer alıyor.