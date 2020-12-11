Hercai'nin güzel Reyyan'ı Ebru Şahin'i daha önce böyle gören çıkmadı! Bu görüntüsü hiçbir yerde yok...
2020 yılında en çok onu konuştuk desek yalan olmaz. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle gönüllere taht kuran 26 yaşındaki genç oyuncu Ebru Şahin özellikle yaz aylarında basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la verdiği aşk pozlarıyla magazin gündeminden düşmedi. Hercai'yle kariyer basamaklarını ikişer-üçer birden çıkan Ebru Şahin yurt dışında da kendisine hatrı sayılır bir hayran kitlesi edindi. Sosyal medyada da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ebru Şahin en güzel anlarını takipçileriyle paylaşmaktan geri durmuyor. Ancak tüm bunlara rağmen Ebru Şahin'i daha önce hiç böyle görmediniz desek? Ebru Şahin'in bebeklik fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. İşte başta Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin olmak üzere ünlülerin birbirinden tatlı çocukluk fotoğrafları.
11.12.2020 10:28
- Son Güncelleme: 11.12.2020 10:28
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