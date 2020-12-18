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Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nın kardeşi Can Unustası'nı görenler inanamadı! Oya'nın erkek versiyonu...

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve reytingleri altüst eden Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat veren 32 yaşındaki güzel oyuncu Oya Unustası, paylaşımlarıyla da sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü sinema filmi ile yaşayan Oya Unustası, duru güzelliği ile dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi olan Oya Unustası hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun yakışıklı kardeşi Can Unustası'yla karşılaştı. 2013 yılının Miss Turkey finalistlerinden biri olan güzel oyuncunun ağabeyine olan benzerliği sizi çok şaşırtacak. İşte başta Oya Unustası olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

18.12.2020 09:42 - Son Güncelleme: 18.12.2020 09:42
Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nın kardeşi Can Unustası'nı görenler inanamadı! Oya'nın erkek versiyonu...

Hercai'nin güzeller güzeli Gönül'ü Oya Unustası ve ağabeyi Can Unustası'nı yan yana görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İki kardeşin benzerlikler had safhada. İşte başta Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nın kardeşi Can Unustası'nı görenler inanamadı! Oya'nın erkek versiyonu...

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nın kardeşi Can Unustası'nı görenler inanamadı! Oya'nın erkek versiyonu...
Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nın kardeşi Can Unustası'nı görenler inanamadı! Oya'nın erkek versiyonu...
Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nın kardeşi Can Unustası'nı görenler inanamadı! Oya'nın erkek versiyonu...
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