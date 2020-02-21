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Hercai'nin fettan Yaren'i İlay Erkök'ü hiç böyle görmediniz! İlay Erkök'ün güzelliğine güveni tam...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai yepyeni yıldızları Türkiye'ye kazandırdı... Ebru Şahin'in canlandırdığı Reyyan ile Akın Akınözü'nün canlandırdığı Miran karakterinin çıkmaza giren aşk hikayesini anlatan Hercai, her cuma akşamı izleyicileri ekran başına kilitliyor. Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün yıldızı Hercai ile parladı. Tabi sadece onların değil. Yükselişe geçen isimlerden biri de İlay Erkök. Malumunuz dizide Miran'a aşık kıskanç ve oldukça hırslı bir karakteri oynayan İlay Erkök izleyenlerin antipatisini kazandı. Ama bir yanda da güzelliği ile adından söz ettiriyor. İlay Erkök henüz 26 yaşında ve görünen o ki ilerleyen zamanlarda kendisini sık sık göreceğiz.İlay Erkök doğal güzelliğine oldukça güveniyor ve makyajsız paylaşımlarına sıklıkla yer veriyor. İşte Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

21.02.2020 08:18 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





